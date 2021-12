Con apenas unos datos preliminares y más dudas que certezas, los especialistas comienzan a indagar acerca de la Ómicron, la nueva variante surgida en África que ya circula de forma comunitaria en Escocia, Alemania, Bélgica y Holanda.

En Argentina, donde la variante predominante es la Delta, el Gobierno dispuso una cuarentena obligatoria para las personas que lleguen desde África.

Rodrigo Quiroga, es investigador asistente del CONICET y reconoció la preocupación de la comunidad científica que advierte que "posiblemente sea muy transmisible y a la vez sea bastante resistente a las vacunas en el sentido de que probablemente tenga alta capacidad de infectar a personas vacunadas".

¿Qué se conoce sobre la nueva variante?

Tenemos datos muy preliminares mejor dicho casi no hay datos experimentales con respecto a su transmisibilidad, con respecto a su capacidad de evadir la respuesta inmune y las vacunas, por lo cual hasta el momento los únicos datos contundentes que tenemos es dónde están las mutaciones ubicadas de esta variante y sabemos también que muchas de esas posiciones están relacionadas a cierto tipos de genotipos. Sabemos que algunas de las mutaciones que se observan se predijo que generaron cierto efecto, o al menos de manera separada cada una de ellas sabemos qué producen debido a que se eso se estudio haciendo mutaciones en el laboratorio del virus, y muchas de ellas estaban relacionadas con la capacidad de evadir la neutralización por anticuerpos, esto significa que tiene muchas mutaciones que nos indican que probablemente esta sea la variante que más evade la respuesta inmune y las vacunas de las que conocemos, pero esos datos nuevamente son especulativos porque todavía no se han hecho los experimentos. Probablemente en las próximas dos o tres semanas tendremos resultados, pero hasta el momento es pura especulación. La otra información que nos lleva a preocuparnos por esta variante es el crecimiento de casos en esta provincia de Sudáfrica que todo indicaría que estaría relacionado al surgimiento de esta variante y en los últimos 10 días han pasado de 200 casos por día a 1800. La velocidad de crecimiento es muy superior a lo que había ocurrido con ninguna variante, ni siquiera la ola inicial de contagios tuvo esa velocidad de crecimientos de casos en Sudáfrica. Esto nos indica que probablemente esta variante sea bastante transmisible, no sabemos si tanto como Delta, pero es posible. Eso es lo que nos preocupa, que posiblemente sea muy transmisible y a la vez sea bastante resistente a las vacunas en el sentido de que probablemente tenga alta capacidad de infectar a personas vacunadas, pero es muy probable que las vacunas aún mantengan su capacidad de protección frente a enfermedad grave.

¿Cuáles son las mutaciones que la variante presenta y que diferencia hay con otras cepas?

Esta variante lo que tiene son gran cantidad de mutaciones en la proteína espiga. Nunca habíamos visto una variante con esta cantidad de mutaciones y estas mutaciones se encuentran en lugares que podrían aumentar la transmisibilidad y causar evasión de la respuesta inmune y del efecto de las vacunas

¿En Sudáfrica la variante causó mayores muertes?

Es muy temprano todavía, los casos empezaron a aumentar hará 10 o 12 días, entonces es temprano para ver las muertes, pero se ha visto en las últimas dos semanas que se triplicaron los hospitalizados, los ingresos a hospitales por Covid.

¿Se comprobó que haya alguna relación entre la Ómicron y la presencia del HIV en África?

Eso son especulaciones. No tenemos idea, hay varias teorías por las cuales puede haber surgido la variante porque acumula una gran cantidad de mutaciones en muy poco tiempo. Entonces es muy diferente a todas las demás y por la velocidad con la cual acumula mutaciones, se especula que la variante podría haber surgido en una persona inmunocomprometida, como un paciente HIV, o podria ser tambien que haya una zoonosis, se ha vuelto a infectar un animal y vuelto al humano, esa es otra posibilidad, pero es todo especulación.

¿En Argentina en qué situación nos encontramos de la pandemia en medio del crecimiento de casos y la aparición de esta variante en el mundo?

Todavía esta variante no está circulando, no se han detectado casos hasta el momento. En Brasil se detectaron casos en viajeros que venían de Sudáfrica,el problema es que dieron positivo en el test para volver a Sudáfrica y ahí se confirmó que estaban infectados, por lo cual han circulado dentro de Brasil durante casi una semana. Podría haber arrancado la transmisión comunitaria, pero no es seguro. Ya se ha visto transmisión comunitaria en países como Escocia, Alemania, Bélgica y Holanda. En Argentina no hay casos detectados de esta variante, los casos que tenemos son enormemente, o en su enorme mayoría, debido a la variante Delta y tenemos un pequeño aumento lento en las últimas dos semanas que se concentran principalmente en el AMBA y en algunas provincias donde hay menor porcentaje de vacunados. Está claro que lo que tenemos que hacer es intentar demorar o evitar que ingrese esta variante y mientras tanto seguir vacunando, la vacunación pediátrica parece ser muy importante para frenar el aumento de casos y la colocación de dosis de refuerzo para los que se han vacunado entre 6 y 9 meses atrás con la segunda dosis y deberían empezar a recibir dosis refuerzo.

¿Cuál es la importancia de las terceras dosis?

Sabemos que la protección que otorgan las vacunas es muy alta en el momento de vacunarse, a partir de los 4 o 5 meses comienza a decaer y ya se vuelve significativo el decaimiento de esta protección a partir de entre el mes 6 y 9, pero esa protección es la protección frente a la infección, no frente a la enfermedad grave, eso se sostiene mucho más en el tiempo, pero si queremos mantener el número de casos bajos es importante colocar la dosis de refuerzo entre los 6 y 9 meses luego de la segunda dosis para poder mantener un nivel de casos bajos, de lo contrario podemos ver nuevamente aumento.

¿Es posible una nueva ola a nuestro país?

Si, por supuesto. Creo que estamos bastante mejor que la mayoría de los países del mundo ante la posibilidad de una nueva ola porque tenemos un alto porcentaje de vacunados y porque por el momento está bastante controlada la situación y estamos entrando en verano, todo eso nos da una cierta ventaja de que, al menos por los próximos meses, probablemente haya pocos casos, pero eso va a depender de la colocación de dosis de refuerzo, de cuánto podamos vacunar a los niños que en algunas provincias está bastante frenada mientras otras están mucho mejor. Por ejemplo La Pampa, Santiago, La Rioja superan el 70% de la provincia vacunados, mientras que hay otras provincias que están frenadas alrededor del 50% y en algunas incluso menos. Eso es otro tema. El tercer tema es que hay muchos menores de 30 que no han recibido su segunda dosis. Si podemos avanzar en esos tres frentes vamos a poder estar bastante tranquilos en el sentido de estar con la máxima inmunidad colectiva posible para disminuir la probabilidad de una nueva ola y que si ocurre sea lo más pequeña posible.

¿Es para preocuparse la circulación comunitaria de la delta? ¿Las vacunas están respondiendo bien?

Si. Delta es hoy la variante dominante en el país sin ninguna duda, pero lo que se hizo bien es las restricciones a los vuelos y control de los aislamientos al regresar al país entre junio y agosto, eso permitió demorar el ingreso de delta y seguir avanzando con la vacunación y cuando comenzó a circular de manera comunitaria el nivel de vacunación era suficiente como para que no haya un gran crecimiento de casos, por eso estamos viendo recién ahora que empieza a crecer los casos en algunas provincias y lentamente, y eso es gracias a la vacunación. No hay ninguna duda de que las vacunas están siendo efectivas frente a delta y nos ha permitido no pasarla peor, junto con la vacunación pediátrica que es una gran decisión de los países latinoamericanos y ha sido un error no vacunar niños antes en Europa y Estados Unidos y en parte es la razón por la cual tuvieron ellos tantos problemas con delta.