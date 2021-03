Arturo Barrantes tiene 29 años y es Ingeniero Mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente está radicado en Polonia y en diálogo con LaNoticia1.com relató cómo surgió el proyecto de Omni Calculator y qué otras herramientas ofrece en el mundo.

“El proyecto se inicia en 2014 en Polonia donde la idea era desarrollar herramientas que permitan que las personas tomen decisiones de manera más racional en base a ciencia, matemática, estadística, física, química, entre otros”, explicó.

Hoy en día omnicalculator.com ofrece aproximadamente 1630 calculadoras de diferentes tipos: para calcular el costo de energía eléctrica en tu casa; de costo de agua, cuánta agua gastas y cuánto te va a costar por cantidad de veces que te duchas o cantidad de gente que hay en tu casa.

La más famosa es la de descuentos. “Todos vemos los descuentos en supermercados o centros comerciales, pero no necesariamente sabemos cómo calcularlos y muchas veces nos dicen 20% del 30% y pensamos que es 50% cuando en realidad no lo es. Hay personas que no dominan ciertos temas, pero que la necesitan en el día a día y nuestro aporte es darle soluciones a esas personas mediante herramientas hechas por especialistas, científicos que puedan ayudar sin que estas personas tengan que ser especialistas en la rama”, destacó.

Durante el 2020, desde Omni Calculator comenzaron a idear herramientas para realizar cálculos referidos a la situación de pandemia que el mundo se encontraba atravesando.

Así, por ejemplo, lanzaron la calculadora que mide la cantidad de personas que pueden ser contagiados por un individuo que no use tapaboca como respuesta a los movimientos “antimascarilla” que surgían.

“Nosotros planteamos esta herramienta simulando la humedad que está en el aire que respiramos o que exhalamos, lo simulamos mediante mecánica del fluido, que se llama psicometría que es el análisis del agua que está en un gas, en este caso el aire”, explicó Barrantes.

El objetivo era calcular cuánta resistencia ofrecen ciertos tipos de mascarillas de tela, algodón, las KL95 con filtración más alta y el resultado indica “a cuánta gente podrías contagiar si usaras cada una de las mascarillas”, continuó el ingeniero.

De esta forma, Barrantes resumió: “La idea principal de esto es que si escuchamos lo que nos dicen nuestros amigos o las cadenas por WhatsApp o los videos que publica quien sabe quien en facebook y dejamos de usar las mascarillas sin ningun fundamento cientifico podemos enfermarnos, enfermar a nuestra familia y a los demás”.

Pero ¿Cómo funciona la calculadora que estima la fecha del turno de vacunación?

Al ingresar en https://www.omnicalculator.com/health/turno-vacunacion-covid-argentina lo primero que hay que hacer es colocar la edad para luego responder una serie de preguntas relacionadas con las prioridades en el Plan de vacunacion: Si sos personal de primera línea, si estás a cargo del cuidado de adultos mayores, si tenés algun tipo de comorbilidad, etc.

“Cuando indicas esas condiciones te ubica en un cierto grupo de personas dentro de toda la población objetiva a vacunar en Argentina y ese grupo está definido en base al Plan Nacional de vacunación y la lista de prioridades que definió el Gobierno argentino en diciembre”, detalló el ingeniero.

De esta forma el cálculo depende de tres factores: Prioridades en el Plan de Vacunación, la velocidad de vacunación diaria, es decir cuántos vacunados hay a la fecha, y la aceptación de la vacuna en el país.

Es en este sentido, que Barrantes explicó que “en Argentina se tiene cierto rechazo a la vacuna rusa por diversas razones y para este caso hemos considerado 70% de aceptación de la vacuna, quiere decir que 7 de cada 10 argentinos estarían dispuestos a vacunarse”.

Sin embargo, el desarrollador observó “datos contradictorios” en base a algunas noticias de medios argentinos. “He encontrado diarios argentinos que indican que 7 de 10 argentinos se quisieron vacunar. Sin embargo hace unos días encontré otras noticias que solamente el 56% se vacunará y el restante está en un rotundo no”.

Por ello se trata de una variable muy dinámica ya que “mientras más personas se vacunen y no hayan problemas, no haya efectos adversos las personas se van sentir más seguras y se van a querer vacunar y al haber más personas vacunándose probablemente haya más personas delante de ti en el turno de vacunación”, señaló el especialista.

Por el contrario, si algo saliera mal con las vacunas y la tasa de aceptación disminuyera el tuno podría adelantarse ya que habría menos personas delante para aplicarse la dosis.

Debido a la forma de llevar el cálculo, Barrantes explicó que no pueden hacer estimativos de turnos de vacunación en países como Venezuela “porque ellos no tienen un plan de vacunación que este calor, que muestre los grupos, cantidad de personas por grupos. También alla muchos políticos se han saltado o se han vacunado antes que los doctores y es muy difícil proyectar cuando te va a tocar tu vacuna cuando hay variables que no son cuantificables y son más aleatorias”.

Desde Omni Calculator desarrollaron otras plataformas. La primera de vacunación fue en Gran Bretaña y continuaron con Polonia, Francia, India, Filipinas, Rusia, México, España, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Malasia.

Entre sus calculadoras pueden encontrar referidas a cuánto ahorra una persona si deja de fumar, cuánto dinero podés ahorrar si guardas cierta cantidad por mes, por día, y más.

A continuación, calculá tu fecha de vacunación completando los campos: