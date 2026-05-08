Máximo Kirchner fue operado este viernes en La Plata y confirmó la noticia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires no precisó qué tipo de intervención le realizaron, aunque aclaró que se trata de “una cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando”.

Ads

“Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía”, escribió el referente de La Cámpora en Instagram, en un mensaje donde mezcló referencias personales, fútbol y fuertes críticas políticas.

En el texto, Máximo contó que uno de los cirujanos es hincha de Estudiantes de La Plata y bromeó con el partido que el Pincha jugará el domingo frente a Racing Club por los octavos de final del Torneo Apertura. “Se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa. Está confiado que nos ganan. Je”, escribió.

Ads

El diputado también reveló que Cristina Fernández de Kirchner quiso acompañarlo durante la intervención, aunque él le pidió especialmente que no viajara.

“¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”, sostuvo, en referencia a la prisión domiciliaria que cumple la ex presidenta por la causa Vialidad.

Ads

En otro tramo del comunicado, cuestionó con dureza al Poder Judicial y afirmó que a Cristina Kirchner “no le conceden permisos ni autorizan salidas” como sí ocurre, según expresó, con condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico.

Además, apuntó contra el gobierno de Javier Milei al asegurar que “millones de argentinos y argentinas no merecen esta realidad agobiante e injusta”, la cual consideró una consecuencia de “las políticas impulsadas por este gobierno”.

Puede interesarte

Los antecedentes médicos de Máximo Kirchner

No es la primera vez que el dirigente es internado por cuestiones de salud. En 2021 había permanecido hospitalizado en el Hospital Italiano de La Plata por un cuadro agudo de cólico renal.

Ads

En aquel momento, el diagnóstico indicó una perinefritis incipiente y litiasis renal de 3 milímetros, aunque los médicos aclararon que no revestía gravedad.

Además, en 2015 fue sometido a una cirugía hepática en el Sanatorio Otamendi tras presentar fuertes dolores abdominales.