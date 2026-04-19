El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue operado de urgencia en Barcelona, España, por un cuadro de apendicitis.

Ads

La intervención fue exitosa, el funcionario se encuentra estable y en proceso de recuperación como indica este tipo de cuadros clínicos. Así lo contó Bianco a través de sus redes sociales:

En el día de ayer por la noche fui intervenido de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Por sugerencia médica, se me recomendó posponer el vuelo de vuelta previsto para la noche de ayer y realizar la intervención de forma urgente, ya que viajar en dichas condiciones me podía generar una peritonitis en medio del vuelo. La intervención resultó exitosa. Ahora me encuentro internado, en recuperación, a la espera del alta y de la autorización médica para poder regresar a nuestro país. Gracias a todos y todas por la preocupación y por los deseos de pronta recuperación.

Bianco es miembro de la comitiva que acompaña al gobernador Axel Kicillof en su gira por España, que culminó este sábado con una cumbre en el marco de la Movilización Global Progresista.

Ads

Kicillof mantuvo encuentros con el mandatario anfitrión Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con los presidentes de Brasil, Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, y con referentes progresistas y de izquierda europea.

En ese marco disertó en paneles de debate donde aprovechó el escenario para hacer fuertes críticas contra el presidente Javier Milei. “Las políticas de Milei no están funcionando, son un fracaso y están destruyendo nuestro aparato productivo, los salarios, la educación y la salud”, dijo Kicillof cuando le tocó hablar en el escenario global que le dio la Cumbre de Barcelona.

Ads