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La provincia de Buenos Aires llevó adelante un amplio operativo contra el abuso sexual infantil en entornos digitales, que incluyó 136 allanamientos simultáneos en 75 localidades. Como resultado, fueron identificadas 123 personas y 16 quedaron detenidas.

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El procedimiento se realizó el 18 de noviembre en el marco de la Operación Provincial Protección de las Infancias VIII, coordinada por fiscales especializados en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público bonaerense, a cargo del procurador general Julio Conte-Grand.

La investigación apuntó a desarticular redes de agresores sexuales y detectar delitos vinculados con la distribución, tenencia y posible producción de material de abuso sexual infantil (MASI), además del acoso sexual a menores a través de internet, conocido como grooming.

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Entre las personas identificadas, 119 son hombres y cuatro mujeres. Además, los investigadores detectaron la participación de ocho menores de edad en el intercambio de material de abuso sexual infantil.

Otro dato que surgió de los procedimientos es que siete de los investigados trabajan en contacto directo con niños, niñas y adolescentes. También se identificaron 59 menores de edad que convivían o estaban presentes en los domicilios allanados y siete posibles víctimas.

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En cuanto a los elementos secuestrados, se incautaron 70 computadoras y discos rígidos, 95 dispositivos de almacenamiento y 176 teléfonos celulares. El análisis preliminar de los equipos permitió detectar más de 3.670 archivos de material de abuso sexual infantil.

La investigación también permitió identificar a una persona con antecedentes en una causa por abuso sexual infantil. En otro de los objetivos, los investigadores llegaron a partir de un procedimiento anterior por tenencia de MASI y lograron detectar a una nueva imputada por producción y distribución de ese material.

Los 136 allanamientos se distribuyeron en 21 departamentos judiciales, entre ellos Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

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El operativo fue coordinado por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General, con la participación de nueve fiscalías especializadas y efectivos de distintas dependencias de las policías bonaerense, Federal y de la Ciudad de Buenos Aires.

La octava edición de la operación volvió a desplegar una investigación conjunta en distintos puntos del territorio bonaerense para perseguir los delitos sexuales contra las infancias en el entorno digital.