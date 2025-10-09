Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) invitaron a la comunidad e interesados a participar al “festival” en defensa del organismo.

Ads

“¡Por la continuidad del trabajo con las familias productoras en el cordón florifrutihortícola! Desde que Milei asumió, la agricultura familiar y la producción soberana de alimentos vienen sufriendo un fuerte ataque”, denunciaron en un comunicado.

En esa tónica, añadieron: “Como consecuencia, el INTA y las políticas que lleva adelante son blancos de desguace. El año pasado se cerraron dos herramientas fundamentales de llegada a los territorios: los programas Pro Huerta y Cambio Rural, y tuvimos un achicamiento del 10% de la planta”.

Ads

“Venimos resistiendo al vaciamiento planificado por Milei, Caputo y Sturzenegger. Un proyecto de destrucción que incluye despidos masivos, desarme completo de la presencia territorial y negociados con la venta de tierras y edificios en todo el país. Entre otras cosas, esto se expresa en la desaparición total del INTA en La Plata, el AMBA y en el cinturón hortícola más importante del país, que produce los alimentos frescos que llegan a las casas de los distritos con mayor población. Esto repercute en el trabajo que venimos sosteniendo conjuntamente con las organizaciones, poniendo en riesgo la continuidad de los procesos en desarrollo y de las políticas públicas existentes en el territorio”, expresaron.

El “Festival en defensa del INTA” contará con feria de productores, muestra de proyectos, radio abierta, proyecciones y presentaciones artísticas este 18 de octubre desde las 14 en la Plaza Islas Malvinas (51 y 19, La Plata).

Ads