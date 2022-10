Oscar Ruggeri comenzó despachándose contra los funcionarios en general: "Juran por la patria, por Dios... si sería realmente por Dios, no quedaría uno. Nadie. Pobre esa Biblia, me gustaría verla porque para mí no hay nada. Los juramentos que hacen...".

Inmediatamente, en su programa de TV, le apuntó a Silvina Batakis, ex Ministra de Economía y actual directora del Banco Nación. En este sentido, se refirió al viaje de la funcionaria, quien fue fotografiada en un Apple Store de Manhattan esta semana durante un viaje que realizó a los Estados Unidos.

"La Batakis ésta me puteó porque me fui a Inglaterra y yo iba y me sentía mal porque digo ‘che viajé, pero estoy con el tema de los trabajadores y el dólar’, porque me ponían así (se agarra la cabeza). Y ella sentada así, en Nueva York la nami, es una cosa... el verso que hacen. Dios. Estoy recontra tranquilo, pero no podes hacer esas cosas... me dicen a mí y lo hacen ellos, ¿es para todos o cómo es?", disparó Ruggeri.

Por su fugaz paso por la cartera de Economía, Batakis aprovechó para encarecer el "dólar tarjeta", buscando desalentar el turismo en el extranjero. En este marco, había afirmado: "El derecho a viajar colisiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo".