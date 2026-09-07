Los trabajadores que dependen del transporte público para llegar todos los días a sus empleos volvieron a encontrarse este lunes con demoras, cancelaciones y largas esperas en los trenes del AMBA. Los inconvenientes afectan a las líneas Mitre, Roca y Sarmiento, en una nueva mañana complicada para miles de pasajeros.

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Según informó Trenes Argentinos, las dificultades se deben a “problemas operativos” relacionados con la implementación de cambios en el protocolo de control de alcoholemia para el personal de conducción y los guardas.

El inconveniente se produjo durante las primeras horas de la mañana, precisamente cuando miles de personas utilizan el servicio ferroviario para trasladarse hacia sus lugares de trabajo, escuelas y otras actividades.

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🚆 Tren Roca ramales eléctricos Ezeiza, Alejandro Korn, La Plata, Bosques vía Temperley y Bosques vía Q con demoras y cancelaciones por problemas operativos 🟠⚠️



🚆 Tren Sarmiento con demoras y cancelaciones por problemas operativos 🟠⚠️ pic.twitter.com/hAHD9v1H4n — Nico Transito 🇦🇷 (@Nicotransito) September 7, 2026

En la línea Roca, los inconvenientes se registran en todos sus ramales, con demoras en la salida de las formaciones desde la estación Constitución. En el Sarmiento, las unidades tampoco estaban saliendo normalmente desde Once y se registraban cancelaciones y demoras.

La línea Mitre también presenta problemas operativos. Además, el ramal Tigre circula con servicio limitado debido a una colisión ocurrida en el paso peatonal 25 de Mayo, por lo que no circulan trenes entre Victoria y Tigre.

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La situación provocó largas esperas y colas en las principales estaciones, mientras los pasajeros intentaban encontrar alternativas para poder llegar a destino.

CAOS TOTAL EN LOS TRENES. NADIE DEL GOBIERNO DA LA CARA.

Demoras en las líneas Sarmiento, Mitre y Roca, con esperas de entre 30 y 40 minutos para ir a trabajar.

Increíble. Viajar hoy en Argentina es una tortura. Si no es la SUBE, son los trenes o los colectivos que no funcionan. pic.twitter.com/OLtzooIntI — fabio rosales (@fabiorosales2) September 7, 2026

Otra vez, el trabajador queda en el medio

La nueva jornada de inconvenientes llega después de cuatro días consecutivos de problemas relacionados con la tarjeta SUBE, que complicaron el pago de los viajes en trenes, colectivos y subtes y obligaron a los usuarios a buscar alternativas.

Ahora, cuando todavía permanece fresco el malestar por las fallas en el sistema de transporte, los problemas vuelven a aparecer en otro punto fundamental: la circulación de los trenes.

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Para quienes dependen del transporte público, una demora no es simplemente un inconveniente. Llegar 30 o 40 minutos tarde puede significar perder una jornada laboral, recibir un descuento, tener problemas con un empleador o llegar tarde a una cita médica, una clase o una actividad que no puede reprogramarse.

El pasajero, una vez más, queda atrapado entre problemas que no generó y que tampoco puede solucionar.

Problemas "operativos" en los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento y Roca: "Nos empujaron...parecemos ganado. Es un tetris todos los días el tren". https://t.co/yfHf9k5djj pic.twitter.com/qEVckqYS3r — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 7, 2026

Mientras desde Trenes Argentinos se habla de “problemas operativos”, miles de trabajadores deben esperar en los andenes sin certezas sobre cuándo podrán continuar su viaje.

La situación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que se repite cada vez que falla algún componente del transporte público: ¿quién se hace cargo del tiempo perdido y de las consecuencias que esas demoras generan para quienes necesitan viajar para trabajar?

Por el momento, las líneas San Martín y Belgrano Sur circulan con normalidad. Trenes Argentinos no informó hasta el momento cuándo quedará completamente normalizado el servicio de las líneas afectadas.