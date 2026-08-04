El canal de streaming Carajo, señalado por sectores opositores como un espacio vinculado al oficialismo nacional, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que durante una emisión del programa La Trinchera se realizaran una serie de planteos sobre el Conurbano bonaerense que incluyeron propuestas como construir un muro con francotiradores, aplicar criterios de selección para el ingreso y la salida de personas y lanzar napalm desde aviones.

Ads

Durante la transmisión, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez sostuvo que el Conurbano bonaerense es una "inmensa porción de gente que desde mi punto de vista ya no tiene salvación" y afirmó que "ya no hay retorno ahí" debido, según expresó, a un "problemita cultural y de marginalidad".

🚨 Polémica en Carajo, el 6-7-8 libertario



Durante el programa La Trinchera, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez realizó una serie de polémicas declaraciones sobre el Conurbano bonaerense: habló de "esterilización", propuso "un muro de 15 metros con francotiradores" y planteó… pic.twitter.com/0YeAeveuJZ — LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 4, 2026

Al plantear posibles alternativas para esa situación, mencionó la "esterilización". "La primera sería, bueno, la esterilización, esa me gustó, de hecho es muy buena, en serio", afirmó durante el programa.

Ads

Más adelante, propuso "cercar todo" el Conurbano bonaerense y levantar "un muro de 15 metros de altura con snipers arriba" para impedir el cruce de personas.

En ese mismo intercambio, Sarubbi Benítez sostuvo que el ingreso y la salida del territorio deberían definirse de manera "totalmente arbitraria" y según la "portación de cara". Además, mencionó la posibilidad de determinar cuáles serían las "personas que uno considera que hay que salvar".

Ads

Luego, al referirse al costo económico de esa propuesta, planteó una tercera alternativa: "La tercera que quizás a priori presupuestariamente hablando puede parecer un poco cara, pero en realidad no lo es... es de todas las mañanas tirar napalm desde aviones".

Durante la conversación, los participantes también hicieron referencia a la práctica conocida como "roof knocking", utilizada por Israel en la Franja de Gaza.

Puede interesarte

Los fragmentos del programa comenzaron a circular en redes sociales y generaron cuestionamientos por el contenido de las expresiones.

Ads

Las declaraciones se suman a otros episodios protagonizados por Carajo que generaron críticas por el contenido de sus emisiones. En programas anteriores se difundieron expresiones que fueron señaladas como discriminatorias por organizaciones e instituciones, entre ellas una emisión en la que se utilizó una imagen generada con inteligencia artificial para atribuir rasgos de síndrome de Down a un dirigente político, acompañada por insultos vinculados a la discapacidad. También hubo cuestionamientos por expresiones consideradas homofóbicas y por ataques a periodistas y dirigentes políticos durante distintas transmisiones.