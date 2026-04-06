Tras el temporal en el conurbano, la Provincia de Buenos Aires sigue bajo alerta meteorológico al menos hasta el martes. Para este lunes, el aviso, de rango amarillo alcanza a todo el centro, norte, noreste y noroeste del territorio.

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“El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta”, señala el parte por lluvia emitido por el SMN.

A su vez, para el martes el alerta se extiende para toda la costa, y se suma viento en algunas regiones.

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Los fenómenos podrían continuar el miércoles.

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