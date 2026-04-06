Otra semana que arranca con alerta meteorológico en la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso para este lunes y martes por lluvia para distintas regiones del territorio bonaerense.
Tras el temporal en el conurbano, la Provincia de Buenos Aires sigue bajo alerta meteorológico al menos hasta el martes. Para este lunes, el aviso, de rango amarillo alcanza a todo el centro, norte, noreste y noroeste del territorio.
“El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta”, señala el parte por lluvia emitido por el SMN.
A su vez, para el martes el alerta se extiende para toda la costa, y se suma viento en algunas regiones.
Los fenómenos podrían continuar el miércoles.
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