Temporal en el conurbano: destrozos en Lomas, Ezeiza, Quilmes y Escobar por lluvias y ráfagas de hasta 100 km/h
Granizo, calles anegadas, caída de árboles y cortes de luz se registraron en varios distritos. En algunas zonas cayeron hasta 70 mm en una hora y hubo ráfagas que superaron los 100 km/h. El alerta sigue vigente y se espera un fuerte descenso de la temperatura.
Un fuerte temporal azotó durante la noche del viernes a distintos puntos del conurbano bonaerense y dejó un saldo de calles inundadas, autos bajo el agua, voladuras de techos y cortes de luz en varios municipios.
Las zonas más afectadas fueron Lomas de Zamora y Ezeiza, donde se registraron precipitaciones de hasta 70 milímetros en una hora. La intensidad de la lluvia provocó anegamientos en barrios y complicaciones en la circulación, con imágenes que se viralizaron en redes sociales mostrando comercios y viviendas inundadas.
En Temperley, el bajo nivel quedó completamente tapado por el agua y obligó a interrumpir el tránsito, mientras que en Quilmes varias avenidas se transformaron en verdaderos ríos. Allí también se reportaron vehículos varados y dificultades para circular en distintos puntos del distrito.
El temporal también golpeó con fuerza en el norte del conurbano. En Escobar se registraron ráfagas de viento de hasta 100 km/h, lo que provocó la caída de árboles, postes de luz y voladuras de techos, especialmente en localidades como Garín y El Cazador.
Además, numerosos barrios quedaron sin suministro eléctrico y se reportaron daños en la infraestructura urbana. Durante la madrugada, equipos municipales trabajaron para asistir a los vecinos y despejar las zonas más comprometidas. Participaron operativos de Defensa Civil, Tránsito, Espacios Públicos y fuerzas de seguridad.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para el norte de la provincia de Buenos Aires. Se esperan nuevas precipitaciones, con valores acumulados de entre 30 y 60 milímetros y ráfagas de hasta 80 km/h.
En cuanto al clima, el temporal marcó el fin de los días de calor intenso. Tras un viernes con temperaturas cercanas a los 30 grados, se prevé un marcado descenso térmico durante el fin de semana. Para este sábado, la máxima rondará los 21°C y la mínima será de 16°C, mientras que el domingo continuará la tendencia con valores aún más bajos.
De esta manera, el otoño empieza a hacerse sentir en la provincia, en un contexto de inestabilidad climática y con nuevas tormentas en el pronóstico.
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