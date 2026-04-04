Un fuerte temporal azotó durante la noche del viernes a distintos puntos del conurbano bonaerense y dejó un saldo de calles inundadas, autos bajo el agua, voladuras de techos y cortes de luz en varios municipios.

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#Urgente

Graves destrozos en Escobar, la ciudad fue azotada por rafagas de mas de 100km/h, aparte del diluvio y granizo mediano.

En el casco urbano hay muchas casas sin techo.

La supercelda (tormenta con rotacion) que produjo estos fenómenos sigue viva y ahora esta azotando a… pic.twitter.com/MQctNt2cxh — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) April 4, 2026

Las zonas más afectadas fueron Lomas de Zamora y Ezeiza, donde se registraron precipitaciones de hasta 70 milímetros en una hora. La intensidad de la lluvia provocó anegamientos en barrios y complicaciones en la circulación, con imágenes que se viralizaron en redes sociales mostrando comercios y viviendas inundadas.

En Temperley, el bajo nivel quedó completamente tapado por el agua y obligó a interrumpir el tránsito, mientras que en Quilmes varias avenidas se transformaron en verdaderos ríos. Allí también se reportaron vehículos varados y dificultades para circular en distintos puntos del distrito.

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#Tormenta #Ahora

Inundaciones en zona sur (+ - 70mm en 1 hora).

Destrozos en Escobar debido a la supercelda, arboles y postes de luz caidos, violentas rafagas de viento y granizo mediano.

Siempre hay que tener cuidado con la humedad tropical cuando es desplazada por un importante… pic.twitter.com/MFNzWUwGCa — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) April 4, 2026

El temporal también golpeó con fuerza en el norte del conurbano. En Escobar se registraron ráfagas de viento de hasta 100 km/h, lo que provocó la caída de árboles, postes de luz y voladuras de techos, especialmente en localidades como Garín y El Cazador.

Temporal en AMBA.

Así quedó una heladeria de la cadena "La Veneciana" en Lomas de Zamora tras el intenso temporal.@telefenoticias @todonoticias #temporal #lomasdezamora pic.twitter.com/kFUXkShYbg — Nicolas Veron (@nicolas_mv24) April 4, 2026

Además, numerosos barrios quedaron sin suministro eléctrico y se reportaron daños en la infraestructura urbana. Durante la madrugada, equipos municipales trabajaron para asistir a los vecinos y despejar las zonas más comprometidas. Participaron operativos de Defensa Civil, Tránsito, Espacios Públicos y fuerzas de seguridad.

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Temporal en AMBA

Las calles Boedo y Acevedo (Lomas de Zamora), anegados por el intenso temporal que se desató en la noche del Viernes 3/4/26#temporal #LomasDeZamora @todonoticias @telefenoticias pic.twitter.com/BaCZJaD5f8 — Nicolas Veron (@nicolas_mv24) April 4, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para el norte de la provincia de Buenos Aires. Se esperan nuevas precipitaciones, con valores acumulados de entre 30 y 60 milímetros y ráfagas de hasta 80 km/h.

En Quilmes, la lluvia provocó inundaciones que dejaron los vehículos casi bajo el agua. (Foto: X).

En cuanto al clima, el temporal marcó el fin de los días de calor intenso. Tras un viernes con temperaturas cercanas a los 30 grados, se prevé un marcado descenso térmico durante el fin de semana. Para este sábado, la máxima rondará los 21°C y la mínima será de 16°C, mientras que el domingo continuará la tendencia con valores aún más bajos.

🚨 ALERTA DE TRÁNSITO EN #QUILMES

Evitá la zona de Centenario y Bolivia. También evitar 842 y 893 . El bajo vías se encuentra inundado y no permite el paso de vehículos. Situación similar en el cruce de Smith y Bolivia.

Vía: Mariano Draghi pic.twitter.com/gCXvzEhM21 — Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) April 4, 2026

De esta manera, el otoño empieza a hacerse sentir en la provincia, en un contexto de inestabilidad climática y con nuevas tormentas en el pronóstico.

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