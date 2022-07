Una vez más, como ya ocurrió el año pasado, proteccionistas denunciaron el estado de la perrera municipal en Benito Juárez. Esta vez hubo un cruce cara a cara dentro una iglesia entre el intendente Julio Marini y los denunciantes, que derivó en versiones contradictorias.

Según los proteccionistas, existe "una matanza sistemática de perros en un zoonosis convertido en una perrera del horror". El fin de semana pasado hubo una marcha hacia la perrera y el palacio comunal. Hubo además personas de otros municipios que se acercaron a apoyar el reclamo. Advierten que "en vez de castrarlos, los apilan y se matan entre ellos".

Un fragmento del cruce entre el intendente y algunos proteccionistas dentro de la iglesia local tras la celebración de una misa quedó grabado por una de ellas, y sin rostros. Según quien lo hizo, la amenazó. En el audio se oye: "No se te vaya a ocurrir sacar una foto porque perdés la máquina".

Luego, mediante una conferencia de prensa, integrantes del Partido Justicialista de Benito Juárez, encabezados por su Presidente, el concejal Martín Ledezma, repudiaron el hecho de increpar al jefe comunal.

Allí se leyó un documento y Ledezma sostuvo que el hecho tuvo lugar en el interior de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, dónde el intendente participaba de una misa. Allí, varias personas lo estaban esperando al Intendente y su esposa. Según el relato oficial, tuvieron que ser resguardados por el Cura y concurrentes del lugar.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Sergio Acosta, dijo que el reclamo "no les da ningún derecho hacer lo que hicieron" y de "insultar a las personas que trabajan en la perrera".

Una vez conocido el repudio del gobierno y concejales del oficialismo, los proteccionistas respondieron con una publicación en Facebook donde, señalaron, decidieron retirarse "del juego de estar contestando una y otra vez y desmintiendo cosas que a la vista están". "Es agobiante y nos ocupa muchas energías que necesitamos dedicar pura y exclusivamente a la causa, que es muy justa y merece todo nuestros esfuerzos", agregaron.

"Seguiremos trabajando para revertir la situación con el apoyo de los 134 municipios y las personas que tienen empatía con los animales y no quieren ver tanta crueldad. Estamos muy expuestas a injurias y agravios y estamos totalmente de acuerdo que la agresión no es el camino, ya que también tenemos familias que se angustian. Creemos no merecer el trato recibido porque estamos proponiendo nada mas y nada menos que ayuda y soluciones. Siempre nuestro camino fue el de la comunicación, pero para que se dé, tiene que haber del otro lado un receptor que nos responda", refirieron.

Y concluyeron: "Esperamos recibir las disculpas pertinentes ante el hecho que se nos involucró finalizado el reclamo pacífico en el cual fuimos escoltadas en todo momento por la policía y muy bien observadas por civiles que registraron el momento mediante filmaciones y fotos a las patentes de los autos estacionados. Nada más que agregar".