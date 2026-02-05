Un nuevo incendio de importantes dimensiones se registró en una fábrica ubicada en la localidad de Spegazzini, en el mismo predio donde en noviembre pasado se produjo una gran explosión que había generado alarma entre los vecinos de la zona.

Ads

De acuerdo a la información publicada por Data Conurbano, el fuego se desató nuevamente en el establecimiento industrial y obligó a la intervención de varias dotaciones de bomberos, que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el incendio se propagara a sectores linderos. La nota completa puede leerse en este enlace:

Según se informó, no se registraron víctimas fatales, aunque el siniestro volvió a encender la preocupación de los habitantes del barrio, que ya habían sufrido las consecuencias del episodio ocurrido meses atrás. En aquella oportunidad, la explosión había dejado heridos, importantes daños materiales y un amplio operativo de emergencia.

Ads

El nuevo incendio reaviva los interrogantes sobre las condiciones de seguridad y control en el predio industrial, así como sobre las medidas adoptadas tras el episodio de noviembre. Vecinos de la zona reiteraron su preocupación por la reiteración de hechos de este tipo y reclamaron mayores controles.

Las autoridades trabajan ahora para determinar las causas del incendio y evaluar los daños ocasionados, mientras no se descarta que el caso derive en actuaciones administrativas o judiciales para establecer eventuales responsabilidades.

Ads

Puede interesarte