Un nuevo accidente con un UTV en la Costa Atlántica dejó a una influencer en estado crítico. El hecho ocurrió este martes por la tarde en los médanos de Villa Gesell y la mujer fue trasladada de urgencia a Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La víctima fue identificada como Florencia Rastelli Mella, de 33 años, abogada e influencer oriunda de La Plata. Tras el vuelco, fue asistida en el hospital local y luego derivada a la Clínica Pueyrredón marplatense.

Según el parte médico difundido por el medio 0223, ingresó con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento. Además, presenta fracturas en las apófisis espinosas de C4, C6 y C7, lesiones en lámina y carilla articular de C5, contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y una lesión raquídea en D12 con compresión y estrechamiento del canal medular.

Cómo fue el vuelco en los médanos

El hecho ocurrió cerca de las 18 en una zona conocida como “La olla”. Testigos señalaron que el UTV volcó y dio varios giros sin la participación de otros vehículos.

En el rodado viajaba una pareja y conducía el hombre. La mujer salió despedida y el vehículo terminó cayendo encima de ella. El impacto fue tan fuerte que una de las ruedas traseras se desprendió y el UTV quedó destruido.

La Policía trabaja para determinar las causas del accidente. Por el momento, los testimonios coinciden en que no hubo intervención de otro vehículo.

El antecedente de Bastián en Pinamar

El episodio ocurre a poco más de un mes del grave siniestro que sufrió Bastián Jeréz, el nene de 8 años que resultó con heridas de extrema gravedad tras el choque entre un UTV y una camioneta en la zona de La Frontera, en Pinamar.

Aquel caso generó un fuerte debate en toda la provincia de Buenos Aires sobre los controles, las zonas habilitadas y la responsabilidad en la conducción de vehículos todo terreno en los médanos. Incluso, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, cuestionó públicamente una resolución judicial que restringió la circulación de camionetas 4x4 y UTV en ese sector.

Ahora, con este nuevo accidente en Villa Gesell, vuelve a abrirse la discusión sobre la seguridad en la Costa Atlántica bonaerense, en plena temporada y en zonas donde existen carteles que prohíben maniobras temerarias y pruebas de velocidad.

Mientras tanto, familiares y allegados de Rastelli Mella utilizan sus redes sociales para pedir una cadena de oración por su recuperación.