Los usuarios de la tarjeta SUBE en la Provincia de Buenos Aires y en todo el país podrían enfrentar otro golpe al bolsillo a partir del próximo 1° de diciembre, cuando comenzaría a aplicarse un recargo directo en cualquier operación de recarga de saldo. Según comunicaciones internas de redes de carga y fuentes del sector a las que accedió en exclusiva LANOTICIA1.COM, el propio sistema SUBE prevé aplicar un cargo por comisión del 3,63% (IVA incluido) que se descontaría automáticamente del dinero abonado por el pasajero.

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De acuerdo con los detalles confirmados a este medio, la retención alcanzará a todas las vías de recarga disponibles, sin distinción. Es decir, el descuento se aplicaría tanto al cargar el plástico de manera presencial en kioscos y comercios de cercanía (a través de terminales POS o sistemas PC) como al acreditar saldo desde Mercado Pago, billeteras virtuales o aplicaciones bancarias.

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Además, el porcentaje se descontaría sobre cualquier monto abonado, por lo que el pasajero siempre recibirá menos saldo acreditado del que pagó, sin importar si se trata de una carga mínima o de un importe mayor. A modo de ejemplo, si un usuario destina $10.000 para cargar su tarjeta por cualquiera de estos canales, el sistema acreditaría finalmente $9.637 en su plástico, reteniendo $363 en concepto de comisión.

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La implementación de este esquema estaba pautada originalmente para el pasado 16 de noviembre. Sin embargo, notificaciones internas emitidas en los sistemas de gestión confirmaron que la entrada en vigencia se postergó hasta el 1° de diciembre de 2026, mientras continúan las negociaciones en el sector.

Según explicaron fuentes vinculadas a la operatoria comercial, el descuento sería ejecutado directamente por el sistema SUBE con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para cubrir las comisiones que reclaman las redes mayoristas que distribuyen el saldo a los puntos de venta (entre las que operan firmas como SEAC, Desarrollos del Litoral y COA Carga Virtual). De este modo, ante la falta de financiamiento por parte de Nación Servicios S.A. —la firma estatal que administra el sistema—, el costo de la operatoria terminaría trasladándose de forma directa al bolsillo de todos los pasajeros.

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La eventual aplicación de esta medida genera fuerte preocupación en toda la Provincia de Buenos Aires, ya que no solo afectará a los usuarios bancarizados que operan de forma digital, sino también a miles de trabajadores informales —que se desempeñan en negro, sin estar registrados y perciben sus ingresos exclusivamente en efectivo— que dependen de los comercios barriales para cargar su tarjeta y viajar en el transporte público.