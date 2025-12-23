En Tapalqué el Concejo Deliberante trata las ordenanzas fiscal e impositiva donde el oficialismo que lidera el intendente Gustavo Cocconi impulsa la creación de una nueva tasa a los combustibles del 2,5%, que se aplicará por encima del valor de los mismos sin impuestos en las estaciones de servicios de la ciudad e incluye las naftas, gasoil, kerosene y GNC.

Además, la tasa para la red vial, que ya actualiza con el valor de combustible, sufrió un incremento, también, del 10%.

Si finalmente Fuerza Patria avanza este lunes en la votación ya que cuenta con 6 votos sobre 10 ediles, el próximo 29 de diciembre se realizará la Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales donde quedaría aprobada la misma, informó Séptima Sección.

En tanto, en Coronel Suárez, el intendente Ricardo Moccero, impulsa una tasa del 2% aplicada a los combustibles, cuyos fondos estarán destinados íntegramente a un Plan de Repavimentación previsto para 2026.

“En una carga de combustible, el aporte representa aproximadamente entre $1.200 y $1.800, según el tamaño del tanque. No es un porcentaje sobre el litro de nafta, como se había interpretado erróneamente, sino sobre el costo neto del combustible, sin impuestos. Eso es todo lo que se va a pagar”, explicó a productores y comerciantes en una reunión.

Moccero remarcó además que, mientras el Gobierno Nacional aumentó el combustible un 43% en lo que va del año y más de un 300% en dos años, sin que eso se vea reflejado en mejoras de rutas o infraestructura, el Municipio propone un incremento del 2% que vuelve directamente en obras para Coronel Suárez.

“Ese 2% va a estar afectado a la reparación de calles asfaltadas. Se va a ver reflejado inmediatamente en el distrito, y será una forma de respuesta a la población ante los recortes del Gobierno Nacional para este tipo de obras”, sostuvo.

Por su lado, en Ramallo, la gestión del intendente Mauro Poletti habilita un recargo municipal que encarecerá el costo del combustible. En el nuevo Código Tributario se abre la puerta a la creación de una tasa vial del 2% sobre la venta de combustibles líquidos y GNC, un recargo que terminará impactando de manera directa en el bolsillo de los automovilistas.