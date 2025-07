Un joven de 29 años que vivía en situación de calle fue encontrado sin vida en la noche del martes en la ciudad de Mar del Plata. El caso se produjo en la zona de Pringles entre Santiago del Estero y Santa Fe, en el barrio Primera Junta, y generó conmoción al tratarse del segundo fallecimiento similar en apenas ocho días.

El cuerpo fue hallado por voluntarios del programa Noche de la Caridad, un dispositivo impulsado por el Obispado, que desde hace más de 20 años brinda asistencia nocturna a personas que viven en la calle. Al lugar acudieron efectivos de la comisaría segunda, personal del SAME y la Policía Científica, que realizaron las primeras pericias.

Fuentes oficiales confirmaron que el joven presentaba problemas de salud y que vivía en la calle. La Fiscalía N°7, a cargo del fiscal Carlos Russo, inició una causa por “averiguación de causales de muerte”. La autopsia estaba programada para este miércoles.

Ayer en Mar del Plata se alcanzó un nivel de manipulación insólito. Usaron la muerte para montar una operación política, disfrazándola de una supuesta víctima del frío y de un Estado ausente. Pobres ratas, cómo caminarán hoy por la calle después de todo lo que acusaron? Pero como… pic.twitter.com/dcPklT5RAW — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) July 2, 2025

La muerte ocurre en un contexto de creciente tensión en Mar del Plata por la situación de las personas en situación de calle. La semana pasada falleció Héctor Gustavo Cabello, de 52 años, mientras dormía en el garage de un vecino que le ofrecía resguardo en las noches frías. Según publicó el medio local Qué Digital, vecinos denunciaron públicamente que era hostigado y maltratado por la Patrulla Municipal.

Tras esa denuncia, el intendente Guillermo Montenegro respondió con dureza, y definió al hombre fallecido como un “delincuente con antecedentes y alcohólico”, afirmando que “no era una persona en situación de calle”. Las declaraciones generaron un fuerte rechazo en diversos sectores.

En ese marco, la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, optó por tomar distancia. En una conferencia de prensa brindada tras el fallecimiento, y consultada por la postura del intendente, respondió: “Yo no opino de eso. Yo trabajo. Trabajo con la gente. No me van a escuchar opinar de algo que no soy yo quien debe decir”. También aclaró que desde 2019 el Municipio había mantenido contacto con el joven y que “rechazó la atención médica” ofrecida por los equipos del SAME. Las declaraciones fueron recogidas por el portal La Tecla Mar del Plata.

En ese mismo marco, la Justicia dio curso a un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El juez de Garantías Juan Tapia ordenó prohibir operativos municipales que impliquen violencia física o verbal, y también cualquier acción que implique sustracción de documentos u objetos personales a personas en situación de calle.