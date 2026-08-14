El Concejo Deliberante de Castelli aprobó por unanimidad la declaración de necesidad de dictar su propia Carta Orgánica Municipal, para avanzar de forma concreta hacia el ejercicio de la autonomía local.

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La medida, impulsada por el intendente Francisco Echarren, busca dotar a la comuna de un régimen institucional, económico y normativo propio, con mayor margen de maniobra para tomar decisiones sobre desarrollo urbano, ambiente, salud y régimen tributario sin depender en exclusiva de la órbita bonaerense. Hoy, los 135 partidos se rigen por un marco legal homogéneo, la Ley Orgánica de las Municipalidades, sin posibilidad de dictar un estatuto propio.

Tras la aprobación en el recinto local, el jefe comunal enfatizó la trascendencia política del proceso para la gestión pública en el interior bonaerense.

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El Concejo avanza con la Autonomía Municipal.



Por UNANIMIDAD, se aprobó la necesidad de sancionar una Carta Orgánica Municipal, que será la primera de la Provincia de Buenos Aires.



La autonomía es tener más y mejores herramientas, más cerca de la gente, para mejorar la ciudad y… pic.twitter.com/Qarnq1VIFt — Francisco Echarren (@EcharrenF) August 14, 2026

“La autonomía es tener más y mejores herramientas, más cerca de la gente, para mejorar la ciudad y que nuestros vecinos vivan mejor. Castelli vuelve a hacer historia”, destacó el alcalde en redes sociales. EL proceso, incluye además la convocatoria a elecciones para elegir convencionales que dicten la Carta orgánica en un proceso que podría tardar años.

La iniciativa reabre una controversia jurídica e institucional de larga data en el territorio provincial. El proyecto busca hacer valer el artículo 123 de la Constitución Nacional (reformada en 1994), que reconoce la autonomía municipal y encomienda a las provincias garantizar su alcance en las dimensiones política, administrativa, económica y financiera.

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