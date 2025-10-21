Una paciente afiliada a IOMA que había superado un cáncer de mama logró reconstruir su seno afectado gracias a una intervención microquirúrgica realizada en el Hospital Privado SADIV de San Pedro. LANOTICIA1.COM habló con el Dr. Horacio González Moccia, cirujano plástico oriundo de Rosario, especializado en cirugía estética y reconstructiva, quien brindó todos los detalles del procedimiento y explicó la técnica utilizada.

El Dr. González Moccia detalló que la paciente presentaba una secuela significativa tras la mastectomía y que se esperaba el momento adecuado para la reconstrucción. La intervención se realizó utilizando la técnica de reconstrucción autóloga, que emplea tejido del propio abdomen de la paciente para formar el nuevo seno.

“Esta técnica utiliza el propio tejido en lugar de implantes protésicos, ofreciendo resultados más naturales y duraderos”, explicó el médico.

El procedimiento requiere microcirugía de alta precisión, conectando los vasos sanguíneos del abdomen con los del tórax mediante la arteria mamaria interna, usando el microscopio de alta tecnología del hospital.

“La reconstrucción puede realizarse en el mismo momento de la mastectomía, lo que evita que la paciente experimente la angustia de vivir con la secuela de la extirpación”, agregó González Moccia.

Gracias a IOMA, la paciente pudo acceder a este tratamiento avanzado sin salir de la región. El Hospital Privado SADIV recibe pacientes de Arrecifes, Pergamino, Salto, Baradero y localidades cercanas, consolidándose como un referente regional para cirugías de alta complejidad.

“Debemos destacar la importancia de que este tipo de procedimientos estén disponibles en la región”, subrayó el cirujano, resaltando el impacto positivo para pacientes que antes tenían que trasladarse a grandes centros urbanos.

El Dr. González Moccia trabaja tanto en San Pedro como en Rosario y su enfoque principal es la recuperación física y emocional de las pacientes, combinando cirugía reconstructiva y estética.

“El objetivo es ayudar a las pacientes a recuperar no solo su apariencia física, sino también su bienestar emocional”, concluyó.

El Hospital Privado SADIV, ubicado en San Pedro, cuenta con tecnología de última generación y un equipo profesional capacitado, ofreciendo tratamientos avanzados a pacientes de toda la zona.