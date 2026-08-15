A través de un nuevo hilo en X, Pagano anticipó que iba a mostrar “cuánto cuesta impedir que una ley se sancione”, luego de haber expuesto días atrás lo que, según su denuncia, el Gobierno habría destinado para conseguir votos a favor de distintas iniciativas.

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El planteo se enmarca en una ampliación de la denuncia penal por el manejo de los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), presentada ante la Justicia. Allí, la legisladora analiza 1.077 pagos realizados entre enero de 2024 y mayo de 2026 y los cruza con 35 votaciones de Diputados y del Senado.

Según la documentación presentada, existen períodos en los que se registraron concentraciones de desembolsos coincidentes con jornadas legislativas relevantes. Pagano aclaró en su escrito que la coincidencia temporal no demuestra por sí sola una contraprestación ni un vínculo causal, y reclamó que esos extremos sean investigados mediante una pericia contable.

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Te voy a dar un ejemplo y para eso hay que remontarse a noviembre de 2024: Ficha Limpia no salió ese mes porque pese a que el Gobierno avalaba públicamente la iniciativa, @JMilei en verdad no quería el texto que impulsaba @slospennato -claro, de limpios no tienen nada. (Sigo👇🏻) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 15, 2026

El caso de Ficha Limpia

Para explicar su planteo, Pagano se remontó a noviembre de 2024, cuando fracasó una sesión de Diputados en la que debía avanzar el proyecto de Ficha Limpia.

Según relató, el 28 de noviembre de 2024 hubo 115 legisladores presentes y eran necesarios 129 para alcanzar el quórum. La diputada sostuvo que los legisladores de Misiones recibieron la orden de no concurrir y que faltaron, con aviso, a tres sesiones durante esa semana.

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Dos semanas después, el 12 de diciembre, se realizaron cinco pagos a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones por un total de $3.192 millones. De acuerdo con los datos difundidos por Pagano, ese monto representó el 100% de lo que esa provincia había recibido durante todo 2024.

A partir de esa cifra, la legisladora hizo una cuenta y lanzó una de las frases más fuertes de su hilo:

“En la Argentina de Milei el precio que se paga la ausencia de un legislador a una votación clave es de $798 millones por diputado ausente.”

Los pagos después de la media sanción

Pagano también repasó lo ocurrido meses después, cuando Ficha Limpia volvió a ser tratada en Diputados.

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El 12 de febrero de 2025, los legisladores misioneros acompañaron la media sanción del proyecto. Según la diputada bonaerense, al día siguiente se registró un pago de $797 millones a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones.

En su hilo, además, mencionó otros movimientos de fondos vinculados a provincias cuyos legisladores acompañaron la iniciativa. Señaló que Neuquén había recibido $1.185 millones en la víspera de una votación y que posteriormente la vialidad de Jujuy recibió $7.895 millones, en lo que describió como el pago más grande del año a una vialidad provincial.

Ficha Limpia cayó por un voto en el Senado

El episodio central de la denuncia ocurrió el 7 de mayo de 2025, cuando Ficha Limpia fue rechazada en el Senado por apenas un voto: 36 a 35.

Pagano apuntó especialmente contra los dos senadores de Misiones, Sonia Rojas y Carlos Arce, quienes habían expresado su respaldo al proyecto pero finalmente votaron en contra.

La diputada sostuvo que ese cambio de postura respondió a una decisión política de Milei y lanzó una acusación todavía más directa: afirmó que el Presidente quería preservar la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner pudiera ser candidata.

“Nunca le interesó realmente que saliera Ficha Limpia, era tan solo un relato para la ‘opinión publicada’”, afirmó Pagano.

Según su interpretación, el Gobierno necesitaba mantener al kirchnerismo como adversario electoral y construir de cara a las legislativas de 2025 una campaña basada en el “cuco K”.

Una denuncia que abarca más votaciones

El caso Ficha Limpia forma parte de un análisis mucho más amplio presentado por Pagano ante la Justicia.

La documentación incorpora cruces con 35 votaciones legislativas y detecta distintas concentraciones de pagos. Entre ellas, la diputada mencionó $5.367 millones desembolsados el 10 y 11 de junio de 2024, inmediatamente antes de la votación de la Ley Bases en el Senado.

También señaló $3.186 millones pagados el 9 de octubre de 2024, en coincidencia con la jornada en la que fracasó la insistencia sobre el veto al financiamiento universitario.

Para 2026, su presentación identifica $43.786 millones concentrados en apenas nueve días vinculados con tres ventanas legislativas, una cifra que —según el escrito— representa el 52,7% de todos los pagos de obra realizados durante los primeros cinco meses del año.

La legisladora sostiene que estos datos justifican profundizar la investigación para determinar si los pagos correspondían a certificados que efectivamente debían abonarse en esas fechas o si existió otro criterio para ordenar los desembolsos.

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“Colocando un precio a cada voto”

En el cierre de su hilo, Pagano volvió a cuestionar la estrategia del Gobierno en el Congreso y apuntó directamente contra Milei.

“Así es como el Gobierno trabaja en el Congreso, adoctrinando legisladores, colocando un precio a cada voto, convirtiendo a los diputados y senadores en escribanos del poder de turno en vez de servidores del pueblo”, afirmó.

La denuncia continúa bajo investigación judicial. En su propia presentación, Pagano reconoce que la coincidencia entre pagos y votaciones no alcanza por sí sola para demostrar un delito y sostiene que será necesario establecer mediante la investigación si existió efectivamente algún vínculo entre los desembolsos y las decisiones de los legisladores.