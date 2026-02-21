La diputada nacional Marcela Pagano (Coherencia) salió al cruce de Martín Menem (La Libertad Avanza), presidente de la Cámara de Diputados, en medio de la polémica por el pedido de expulsión contra la kirchnerista Florencia Carignano, tras el escándalo en la sesión donde se aprobó la reforma laboral.

Ads

El conflicto se desató luego de que el oficialismo impulsara la exclusión de Carignano, acusándola de haber desconectado micrófonos y dispositivos técnicos durante el debate. En ese marco, Menem escribió en su cuenta de X: “Si en tu trabajo destruís o dañás las herramientas para llevar adelante tu tarea, te sancionan o te despiden, y tenés que pagar los daños que causás. Ni hablar de la gravedad institucional al tratar de impedir el funcionamiento de un poder del Estado. Esto no debería quedar acá”.

La respuesta de Pagano no tardó en llegar. También desde X, la legisladora replicó: “Entonces deberías autoecharte por impedir la libertad de prensa en Diputados TV, y censurar las transmisiones que no te convenían!”. Y fue más allá: cuestionó el procedimiento para remover a una diputada y lanzó duras acusaciones políticas contra el oficialismo. “Necesitan dos terceras partes para echar a @florcarignanook. ¿Las tenés pagas? (…) Igualdad de condiciones para todos, ¿verdad?”, escribió.

Ads

Entonces deberías autoecharle por impedir la libertad de prensa en Diputados TV, y censurar las transmisiones que no te convenían! Necesitan dos terceras partes para echar a @florcarignanook Las tenes pagas? Por que no echamos a la psiquiátrica que adrede no medicas y que tenes… https://t.co/Jd71BReHjH — Marcela Pagano (@Marcelampagano) February 21, 2026

En ese mismo mensaje hizo una clara referencia a su par oficialista Lilia Lemoine, a quien tildó de “la psiquiátrica que adrede no medicas y que tenés de chirolita para empujar e insultar a todos (incluidos menores de edad)”, en alusión al episodio que involucró al influencer menor de edad Ian Moche. También apuntó contra Lorena Villaverde, a quien aludió como “narco/diputada”, y mencionó a José Luis Espert al señalar: “Porque con Espert no te animaste!”.

Qué pasó en la sesión

El cruce se da después de que el bloque de La Libertad Avanza pidiera formalmente la expulsión de Carignano por “desorden de conducta”, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional. El proyecto fue presentado por el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni.

Ads

Puede interesarte

Según denunciaron los libertarios, la diputada de Unión por la Patria interfirió en el normal desarrollo de la sesión al manipular los dispositivos técnicos del recinto, lo que quedó registrado por las cámaras. Desde el oficialismo sostuvieron que se trató de “actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático”.

El episodio ocurrió en medio de fuertes protestas de la oposición por la decisión de la Presidencia de avanzar con la votación a mano alzada del plan de labor parlamentaria.

Además del pedido de exclusión, el oficialismo planteó la suspensión preventiva de la legisladora mientras interviene la comisión de Asuntos Constitucionales y no descartó una denuncia penal.