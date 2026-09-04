La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Marcela Pagano cruzó al presidente Javier Milei por su discurso sobre Malvinas durante la cadena nacional y recordó distintas declaraciones y decisiones del Gobierno que, según sostuvo, contradicen la postura expresada ahora por el mandatario.

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A través de un extenso hilo publicado en X, Pagano repasó distintos episodios de los dos años y medio de gestión de Milei y cuestionó que varias de las medidas anunciadas durante la cadena nacional ya tenían antecedentes o podrían haberse impulsado con herramientas existentes.

Uno de los principales puntos de su crítica estuvo puesto en la posición del Presidente respecto de los habitantes de las islas. Pagano recordó que en abril de 2025, Milei había expresado que esperaba que los malvinenses "decidan algún día votarnos con los pies", mientras que en diciembre de ese año, en una entrevista con The Telegraph, había deslizado que los isleños serían consultados sobre su futuro.

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Dijo que los isleños “no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación” y que los referéndums en las islas son “inválidos”. Es correcto: es la posición argentina desde la Resolución 2065 de la ONU, en 1965. El problema no es lo que dijo. Es quién lo dice y cuándo. (Sigo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 4, 2026

Ahora, durante la cadena nacional, Milei sostuvo que los habitantes de las islas “no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación” y que los referéndums realizados allí son inválidos.

Pagano reconoció que esta última posición coincide con la postura argentina sostenida desde la Resolución 2065 de Naciones Unidas, pero cuestionó el cambio de discurso del Presidente.

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“Abril de 2025: ‘anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies’. Diciembre de 2025: deslizó que los isleños serían consultados sobre su futuro. Septiembre de 2026: los isleños no deciden nada. ¿Cuál de los tres Milei gobierna?”, planteó.

No es un detalle. En Londres no leen encuestas: leen archivo. Cada vez que Milei habló de la “voluntad de los isleños”, Londres contestó lo mismo: “la autodeterminación es primordial”. Dos años regalándole argumentos al ocupante. Ahora quiere que nadie se acuerde. (Sigo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 4, 2026

Las críticas a la política con Londres

La diputada también repasó los vínculos que el Gobierno mantuvo con autoridades británicas desde el inicio de la gestión.

En ese sentido, mencionó la foto de Milei con David Cameron en Davos en enero de 2024, la reunión que mantuvo la entonces canciller Diana Mondino con el funcionario británico y el posterior acuerdo entre ambos países que incluyó cuestiones vinculadas a vuelos, cooperación pesquera y un proyecto humanitario.

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Pagano cuestionó especialmente la cooperación en materia pesquera y sostuvo que ese entendimiento terminó beneficiando a la administración de las islas.

Thatcher. Milei la llamó “brillante” y “una de las grandes líderes de la humanidad”. Thatcher ordenó hundir el ARA General Belgrano fuera de la zona de exclusión: 323 argentinos muertos, casi la mitad de los 649 caídos de toda la guerra. No hay cadena nacional que tape ese… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 4, 2026

“Con la pesca cooperamos y con el petróleo nos hacemos los guapos. ¿En qué quedamos, presidente?”, lanzó.

También recordó que Milei calificó a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher como una “brillante” y “una de las grandes líderes de la humanidad”.

En ese punto, Pagano hizo referencia al hundimiento del ARA General Belgrano, ocurrido durante la guerra de 1982 y que provocó la muerte de 323 argentinos.

Ese acuerdo le regaló al ocupante cooperación en la pesca del Atlántico Sur, la caja con la que la administración isleña se financia. Con la pesca cooperamos y con el petróleo nos hacemos los guapos. En qué quedamos, presidente? (Sigo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 4, 2026

El petróleo y el proyecto Sea Lion

Otro de los ejes del planteo estuvo relacionado con la explotación de petróleo en las aguas próximas a Malvinas.

Pagano cuestionó el anuncio presidencial sobre el avance británico sobre los recursos hidrocarburíferos y sostuvo que la decisión de inversión del proyecto Sea Lion fue tomada el 10 de diciembre de 2025.

Según la diputada, las perforaciones están previstas para 2027 y el primer barril podría producirse en 2028, por lo que consideró que el Gobierno conocía el avance del proyecto desde meses antes.

Las herramientas ya existían. La ley 26.659 es de 2011 y la 26.915 (2013) prevé de 5 a 15 años de prisión. Rockhopper está inhabilitada por 20 años desde 2013 y Navitas desde 2022. Milei tuvo esa ley en el escritorio desde diciembre de 2023 y no la usó. Otros sí. (Sigo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 4, 2026

“Lo supieron nueve meses antes de ‘acordarse’. La urgencia no es del calendario: es de la encuesta”, afirmó.

La legisladora también recordó que existen herramientas legales para actuar contra empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas vinculadas con las islas sin autorización argentina.

En particular, mencionó la Ley 26.659, sancionada en 2011, y la Ley 26.915, que establece penas de prisión de entre cinco y quince años para determinadas infracciones vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental.

Los veteranos del CECIM también fueron a la Justicia, en Río Grande. Y el Estado? Que diga si Cancillería o la Procuración del Tesoro se presentaron en alguna causa. Anuncia sanciones contra lo que la Justicia ya investiga. Llegó tarde a su propia película. (Sigo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 4, 2026

Pagano destacó sus denuncias

En su hilo, la diputada bonaerense aseguró además que había presentado acciones contra empresas vinculadas con la explotación petrolera.

Según detalló, el 15 de diciembre de 2025 presentó un repudio contra Sea Lion y el 24 de julio de 2026 realizó una denuncia penal contra Navitas, Rockhopper, JHI y ECO Atlantic, además de sus directivos, por presuntas violaciones a la legislación argentina.

La base naval. La anuncia como novedad. Piedra fundamental: marzo de 2022. Avance de obra físico según el informe de gestión enviado a Diputados en abril: 9,13%. En abril de 2024 la presentó junto a la jefa del Comando Sur de EE.UU. ¿

Soberana o compartida? Que explique. (Sigo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 4, 2026

También señaló que solicitó medidas cautelares y destacó que veteranos del CECIM habían recurrido a la Justicia en Río Grande.

En ese marco, cuestionó al Gobierno nacional por las medidas anunciadas durante la cadena nacional y reclamó conocer si Cancillería o la Procuración del Tesoro se habían presentado en alguna de esas causas.

“Anuncia sanciones contra lo que la Justicia ya investiga. Llegó tarde a su propia película”, sostuvo.

Y el presupuesto. El art. 30 de la Ley 27.798 (Presupuesto 2026) derogó el aporte del Estado al FONDEF, el fondo de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que quedó viviendo de donaciones. Querés una base y le sacás la guita a la Armada. No es visión de Estado: es… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 4, 2026

La base naval, otra de las críticas

Finalmente, Pagano cuestionó que el Gobierno presentara como una novedad la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

Según señaló, la piedra fundamental de la obra fue colocada en marzo de 2022 y el informe de gestión enviado a la Cámara de Diputados consignó un avance físico del 9,13%.

Un DNU para financiar la base con el Congreso en sesiones: si el Congreso puede votar su ley de soberanía, también puede votar la plata. El DNU sobra: es apuro por la foto. Ojo: “acelerar sanciones” de la 26.659 por decreto roza materia penal, y el art. 99 inc. 3 lo prohíbe.… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 4, 2026

Además, recordó que en abril de 2024 la obra había sido presentada junto a la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos.

“¿Soberana o compartida? Que explique”, reclamó.

De esta manera, Pagano buscó contrastar el discurso de Milei durante la cadena nacional con sus propias declaraciones, acuerdos y decisiones de gestión anteriores, y puso el foco en el giro del Presidente respecto de la autodeterminación de los isleños, la relación con Londres, la explotación petrolera y la política de defensa vinculada al Atlántico Sur.

El timing. La misma semana en que la UIA rompió con el Gobierno en el Día de la Industria, con 30% de pobreza y 44% de informalidad (UCA), apareció la cadena. Los veteranos del CECIM lo dijeron antes que nadie: cortina de humo. Malvinas no es un manotazo de ahogado. Es una causa.… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 4, 2026