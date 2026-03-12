La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el viaje que realizó a Estados Unidos junto al presidente Javier Milei, en el que también participó su esposa, Bettina Angeletti.

La presentación judicial busca que la Justicia investigue si existieron irregularidades en el uso del avión presidencial ARG-01, luego de que se conociera que Angeletti acompañó a la delegación oficial durante la gira que incluyó actividades en Miami y Nueva York.

Según el escrito, la esposa del funcionario habría integrado la comitiva sin desempeñar función pública ni contar con una misión oficial, lo que podría configurar un uso indebido de recursos del Estado.

En la denuncia, Pagano remarcó que el propio Adorni reconoció públicamente que su esposa abordó la aeronave desde Buenos Aires y que lo hizo por un “deseo personal” de acompañarlo durante la semana de actividades en el exterior.

La diputada pidió que la Justicia analice si los hechos podrían encuadrarse en peculado, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También solicitó determinar si otros funcionarios autorizaron o facilitaron el embarque de la cónyuge del jefe de Gabinete en el vuelo oficial.

Entre las medidas de prueba solicitadas, Pagano reclamó que se requiera a Casa Rosada el manifiesto de pasajeros del avión presidencial, la nómina completa de la comitiva, la normativa que regula el uso de la aeronave y el costo operativo del vuelo, además de cualquier autorización formal que haya permitido la inclusión de Angeletti en el viaje.

Ya son dos las denuncias contra Adorni

La causa presentada por Pagano quedó radicada en el Juzgado Federal N°11, mientras que otra denuncia por el mismo hecho fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, que recayó en el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Daniel Rafecas.

Ambas presentaciones surgieron luego de las declaraciones públicas del propio Adorni, quien defendió la presencia de su esposa en la gira. “Es mi mujer, es mi compañera de vida. Pagó su pasaje”, aseguró el funcionario en una entrevista televisiva.

En paralelo, también se presentó un pedido ante la Oficina Anticorrupción para que determine si el traslado de Angeletti se ajustó o no a la normativa vigente sobre el uso de bienes del Estado.