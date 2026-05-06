La diputada nacional de Coherencia, Marcela Pagano, volvió a apuntar con dureza contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra.

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En declaraciones a medios como C5n y Cenital, la legisladora lanzó una de sus frases más fuertes:

“Adorni es el cajero de Karina Milei, así como [Javier] Lanari es el vocero de Adorni. Adorni también cobraba; para reunirte con él tenías que poner plata”.

En ese mismo sentido, amplió:

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“Se cobran entrevistas con determinados funcionarios clave, ministros…”.

Pagano también apuntó al funcionamiento interno que, según ella, operaba dentro del espacio oficialista:

“Lanari es el que llevaba los bolsos e iba y venía recolectando”.

Las acusaciones incluyeron además referencias a supuestos circuitos de financiamiento vinculados a reuniones con empresarios:

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“El dinero ingresaba mediante una consultora creada en 2024 y a medida que Adorni ascendía en su carrera en el Poder Ejecutivo”.

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Y agregó:

“Ingresaba dinero de empresas de primera línea, casi todas vinculadas al Estado, por ejemplo YPF”.

En otro tramo de la entrevista, sostuvo que el esquema alcanzaría incluso a reuniones privadas:

“Cobraban las entrevistas a empresarios en audiencias públicas pero que se hacían a escondidas”.

La diputada también afirmó haber presentado una denuncia judicial:

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“Yo lo presenté en la Justicia: Adorni es el cajero de Karina y Javier Lanari es el bolsero de Adorni”.

Además, sumó una acusación vinculada a movimientos de dinero digital:

“No vaya a ser que este número (dijo haciendo el tres con los dedos) empiece a circular de la mano de Adorni después de $LIBRA, tiene una wallet por una operación”.

Según explicó, las billeteras virtuales permitirían rastrear movimientos financieros: