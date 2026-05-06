Pagano volvió a apuntar contra Adorni: lo acusó de cobrar por reuniones y lo calificó como "el cajero de Karina Milei"
La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Coherencia aseguró que el jefe de Gabinete cobraba por reuniones con funcionarios y empresarios. También lo vinculó a presuntas maniobras financieras y pidió que la Justicia investigue el origen de los fondos.
La diputada nacional de Coherencia, Marcela Pagano, volvió a apuntar con dureza contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra.
En declaraciones a medios como C5n y Cenital, la legisladora lanzó una de sus frases más fuertes:
“Adorni es el cajero de Karina Milei, así como [Javier] Lanari es el vocero de Adorni. Adorni también cobraba; para reunirte con él tenías que poner plata”.
En ese mismo sentido, amplió:
“Se cobran entrevistas con determinados funcionarios clave, ministros…”.
Pagano también apuntó al funcionamiento interno que, según ella, operaba dentro del espacio oficialista:
“Lanari es el que llevaba los bolsos e iba y venía recolectando”.
Las acusaciones incluyeron además referencias a supuestos circuitos de financiamiento vinculados a reuniones con empresarios:
“El dinero ingresaba mediante una consultora creada en 2024 y a medida que Adorni ascendía en su carrera en el Poder Ejecutivo”.
Y agregó:
“Ingresaba dinero de empresas de primera línea, casi todas vinculadas al Estado, por ejemplo YPF”.
En otro tramo de la entrevista, sostuvo que el esquema alcanzaría incluso a reuniones privadas:
“Cobraban las entrevistas a empresarios en audiencias públicas pero que se hacían a escondidas”.
La diputada también afirmó haber presentado una denuncia judicial:
“Yo lo presenté en la Justicia: Adorni es el cajero de Karina y Javier Lanari es el bolsero de Adorni”.
Además, sumó una acusación vinculada a movimientos de dinero digital:
“No vaya a ser que este número (dijo haciendo el tres con los dedos) empiece a circular de la mano de Adorni después de $LIBRA, tiene una wallet por una operación”.
Según explicó, las billeteras virtuales permitirían rastrear movimientos financieros:
“Con que tengas el dato de una de estas billeteras, llegás a saber qué transacciones hizo, quién le depositó el dinero y a dónde fue ese dinero”.
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