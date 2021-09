Insólito. El partido había empezó, iban cinco minutos de juego y autoridades sanitarias brasileras se metieron en el campo de juego y suspendieron el partido. El argumento es que cuatro futbolistas argentinos no podían disputar el encuentro por provenir de Inglaterra.

"Me pone muy triste. No busco ningún culpable. Es muy triste lo que acaba de suceder. Debía ser una fiesta para todos y termina en esto. No sé qué palabra utilizar. En este caso como entrenador debo defender a mis jugadores. Si entran gente diciendo que los querían deportar, no había ninguna chance. El delegado de Conmebol dijo que nos vayamos al vestuario", expresó Scaloni

Los cuatro futbolistas argentinos que juegan en Inglaterra (Emiliano Martínez, Lo Celso, Romero y Buendia) habían sido denunciados por el Gobierno de Brasil por violar las normas migratorias relacionadas con la pandemia de coronavirus que no permite el ingreso de personas a tierras brasileras sí estuvieron en Inglaterra en los últimos 14 días por considerarse zona roja de Covid-19.

Nadie puede explicar cómo se llegó a disputar el partido. La Conmebol le patió la pelota a la FIFA en un comunicado: "Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución", expresaron.

Aún se desconoce si el clásico sudamericano se volverá a jugar o que sanciones habrá para Brasil o Argentina.