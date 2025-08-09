Para aprovechar: qué supermercado ofrece hasta 50% de descuento y 12 cuotas sin interés por el Día del Niño en Provincia
Con motivo del 17 de agosto, una importante cadena lanzó promociones con grandes descuentos en juguetes, bicicletas, ropa y más. Las ofertas incluyen cuotas sin interés y precios accesibles desde $990. Cuáles son las mejores oportunidades y en qué sucursales conseguirlas.
En la previa del Día de la Niñez, la cadena de supermercados Coto lanzó una serie de promociones pensadas para que las familias puedan aprovechar descuentos y facilidades de pago en productos especialmente seleccionados para esta fecha.
Las ofertas incluyen descuentos de hasta el 50% y hasta 12 cuotas sin interés en artículos como juguetes, bicicletas, indumentaria y calzado, entre otros. Muchas de las promociones estarán vigentes hasta el domingo 17 de agosto, día en que se celebra el Día de la Niñez en Argentina.
En detalle, la sección de juguetería ofrece un 25% de descuento en toda la categoría con 3 cuotas sin interés, y hasta un 50% de descuento en juguetes seleccionados, también con 3 cuotas sin interés. Estas promociones son válidas hasta el jueves 14 de agosto.
En cuanto a las bicicletas, la marca SPX cuenta con opciones que pueden pagarse en 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas, o bien obtener hasta un 25% de descuento pagando en un solo pago exclusivo para los miembros de Comunidad Coto. Esta promoción también estará vigente hasta el 14 de agosto.
Además, hay ofertas especiales combinadas como un 3x2 en autos metálicos de 7cm (escala 1:64) y un 2x1 en Masa Pop surtida, ambas promociones activas hasta el 14 de agosto.
Las camperas y chalecos para la temporada invernal también forman parte de las ofertas con un 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, vigentes hasta el jueves 14.
Los precios en juguetería arrancan desde $990,30, y la variedad incluye indumentaria, calzado, juegos de mesa, triciclos y bicicletas, para que cada familia pueda elegir el regalo ideal para los chicos y chicas.
Además, Coto ofrece un 40% de descuento exclusivo en productos seleccionados de juguetería y rodados para quienes paguen con Mercado Pago en sus sucursales. Esta promoción, válida solo el 9 y 10 de agosto de 2025, no tiene tope de reintegro y es válida utilizando todos los medios de pago disponibles dentro de la app, lo que representa una oportunidad extra para aprovechar los descuentos.
El Día de la Niñez 2025 se celebrará el domingo 17 de agosto, coincidiendo con el tercer domingo del mes, para que todos los niños y niñas del país disfruten de su día especial.
Cuáles son las 48 sucursales de Coto en la Provincia:
ZONA NORTE
- Acassuso — Albarellos 854
- Campana — Juan M. Estrada 878/80
- Nordelta (Rincón de Milberg) — Agustín M. García 5858
- Escobar — Tapia de Cruz 420
- Florida — Av. San Martín 3029
- Garín — Av. Belgrano 950
- La Horqueta — Uruguay 4691
- Lomas de San Isidro — Jorge Newbery 555
- Malvinas Argentinas (Tortugas Open Mall) — Panamericana km 36,5
- Munro — Av. Mitre 2951
- Pilar (Country Highland Park)
- Pilar (Tortugas Country Club)
- San Isidro — Av. del Libertador 18213
- San Isidro — Lasalle 653
- Vicente López — Av. Maipú 1758
- Villa Ballester — José Hernández 2955
ZONA SUR
- Avellaneda — Av. Mitre 3300
- Avellaneda — Italia 62
- Banfield — Av. Hipólito Yrigoyen 8028
- Bernal — Av. Dardo Rocha 251/259
- Quilmes (Centro Comercial) — Humberto Primo 165
- Ezeiza — Av. Ruta 205 entre 52 y Reconquista
- La Plata — Calle 43 782
- Lanús — Av. B. Rivadavia 2602 y Warnes
- Montegrande — Boulevard Bs. As. 710
- Quilmes — Hipólito Yrigoyen 380
- Quilmes — 12 de Octubre 3054
- Remedios de Escalada — Av. Hipólito Yrigoyen 6174
- Temperley — Hipólito Irigoyen 10699
- Tristán Suárez — Avda. Sarmiento 524 (Ruta 205)
ZONA OESTE
- Bella Vista — O'Higgins 1263
- Castelar — Santa Rosa 1753
- Morón (Centro Comercial) — Gral. Juan José Valle 51
- Ciudadela — Comesaña 4056
- González Catán — Ruta 3 km 44.400
- José C. Paz — Hipólito Yrigoyen 1826
- Merlo — Av. Juan Domingo Perón 24080
- Moreno — Av. Victorica 660 (entre Sarratea y Arellano)
- Ramos Mejía — Av. Rivadavia 13810
- San Martín — Av. San Martín 1866
- San Martín — Av. Balbín 2030/40
- Santos Lugares — Av. La Plata 3635
- Tapiales — Boulogne Sur Mer y Av. de la Cooperación
COSTA ATLÁNTICA
- Mar del Plata (Centro Comercial) — Av. Jorge Newbery 4750
- Partido de La Costa (Centro Comercial) — Ruta 11 km 330
- Madariaga — Ruta 11 km 404
- Mar de Ajó — San Martín 251/75
