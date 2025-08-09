En la previa del Día de la Niñez, la cadena de supermercados Coto lanzó una serie de promociones pensadas para que las familias puedan aprovechar descuentos y facilidades de pago en productos especialmente seleccionados para esta fecha.

Las ofertas incluyen descuentos de hasta el 50% y hasta 12 cuotas sin interés en artículos como juguetes, bicicletas, indumentaria y calzado, entre otros. Muchas de las promociones estarán vigentes hasta el domingo 17 de agosto, día en que se celebra el Día de la Niñez en Argentina.

En detalle, la sección de juguetería ofrece un 25% de descuento en toda la categoría con 3 cuotas sin interés, y hasta un 50% de descuento en juguetes seleccionados, también con 3 cuotas sin interés. Estas promociones son válidas hasta el jueves 14 de agosto.

En cuanto a las bicicletas, la marca SPX cuenta con opciones que pueden pagarse en 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas, o bien obtener hasta un 25% de descuento pagando en un solo pago exclusivo para los miembros de Comunidad Coto. Esta promoción también estará vigente hasta el 14 de agosto.

Además, hay ofertas especiales combinadas como un 3x2 en autos metálicos de 7cm (escala 1:64) y un 2x1 en Masa Pop surtida, ambas promociones activas hasta el 14 de agosto.

Las camperas y chalecos para la temporada invernal también forman parte de las ofertas con un 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, vigentes hasta el jueves 14.

Los precios en juguetería arrancan desde $990,30, y la variedad incluye indumentaria, calzado, juegos de mesa, triciclos y bicicletas, para que cada familia pueda elegir el regalo ideal para los chicos y chicas.

Además, Coto ofrece un 40% de descuento exclusivo en productos seleccionados de juguetería y rodados para quienes paguen con Mercado Pago en sus sucursales. Esta promoción, válida solo el 9 y 10 de agosto de 2025, no tiene tope de reintegro y es válida utilizando todos los medios de pago disponibles dentro de la app, lo que representa una oportunidad extra para aprovechar los descuentos.

El Día de la Niñez 2025 se celebrará el domingo 17 de agosto, coincidiendo con el tercer domingo del mes, para que todos los niños y niñas del país disfruten de su día especial.

Cuáles son las 48 sucursales de Coto en la Provincia:

ZONA NORTE

Acassuso — Albarellos 854

Campana — Juan M. Estrada 878/80

Nordelta (Rincón de Milberg) — Agustín M. García 5858

Escobar — Tapia de Cruz 420

Florida — Av. San Martín 3029

Garín — Av. Belgrano 950

La Horqueta — Uruguay 4691

Lomas de San Isidro — Jorge Newbery 555

Malvinas Argentinas (Tortugas Open Mall) — Panamericana km 36,5

Munro — Av. Mitre 2951

Pilar (Country Highland Park)

Pilar (Tortugas Country Club)

San Isidro — Av. del Libertador 18213

San Isidro — Lasalle 653

Vicente López — Av. Maipú 1758

Villa Ballester — José Hernández 2955

ZONA SUR

Avellaneda — Av. Mitre 3300

Avellaneda — Italia 62

Banfield — Av. Hipólito Yrigoyen 8028

Bernal — Av. Dardo Rocha 251/259

Quilmes (Centro Comercial) — Humberto Primo 165

Ezeiza — Av. Ruta 205 entre 52 y Reconquista

La Plata — Calle 43 782

Lanús — Av. B. Rivadavia 2602 y Warnes

Montegrande — Boulevard Bs. As. 710

Quilmes — Hipólito Yrigoyen 380

Quilmes — 12 de Octubre 3054

Remedios de Escalada — Av. Hipólito Yrigoyen 6174

Temperley — Hipólito Irigoyen 10699

Tristán Suárez — Avda. Sarmiento 524 (Ruta 205)

ZONA OESTE

Bella Vista — O'Higgins 1263

Castelar — Santa Rosa 1753

Morón (Centro Comercial) — Gral. Juan José Valle 51

Ciudadela — Comesaña 4056

González Catán — Ruta 3 km 44.400

José C. Paz — Hipólito Yrigoyen 1826

Merlo — Av. Juan Domingo Perón 24080

Moreno — Av. Victorica 660 (entre Sarratea y Arellano)

Ramos Mejía — Av. Rivadavia 13810

San Martín — Av. San Martín 1866

San Martín — Av. Balbín 2030/40

Santos Lugares — Av. La Plata 3635

Tapiales — Boulogne Sur Mer y Av. de la Cooperación

COSTA ATLÁNTICA