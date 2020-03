Dentro de las modificaciones que las legisladoras buscan lograr con los proyectos presentados en la Legislatura bonaerense, la más significativa sería la licencia por parentalidad con goce de dieta, algo que actualmente no está contemplado por el reglamento interno de la Cámara baja. Al respecto, la diputada provincial oriunda de Tres Arroyos, Rosío Antinori, expresó que "queríamos presentar una propuesta de avanzada. Hoy en día, hablar de maternidad o paternidad ya quedó desactualizado, por eso, el término parentalidad nos permitió un enfoque desde la diversidad".

El pedido de las Diputadas se fundamenta, no sólo en la necesidad de actualizar las normativas vigentes, sino también en los antecedentes de la Cámara de Diputados de la Nación e incluso de otros casos de la región como el vecino país de Uruguay, que contempla licencias por maternidad o paternidad desde el año 1945, por lo que Antinori consideró que "la Cámara de Diputados viene muy atrasada con estos temas. Parece mentira que estando en 2020 no contemos con este derecho que está contemplado en todas las Convenciones de Derechos Humanos".

Sobre la necesidad de actualizar la norma, contemplando estos derechos, la diputada Barbieri explicó que "se trata de una modificación que propone, principalmente, abordar los reglamentos internos desde una perspectiva de género que hoy no está presente porque

fueron redactados cuando la política era cosa de hombres, por eso son normas tan machistas que necesitamos que se modifiquen con urgencia". En relación con el término parentalidad, las diputadas explicaron que se trata de pensar en un derecho que incluya tanto a personas gestantes como no gestantes.

Los proyectos presentados también proponen la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), que tampoco contempla esta licencia para quienes integran los concejos deliberantes de los municipios de la Provincia y para lo que Barbieri destaca "es terrible pensar que en muchos municipios no existe esta licencia en el 2020 y las más perjudicadas acá somos las mujeres porque una concejala no sólo puede ser privada de su dieta si pide licencia, sino que también puede perder la cobertura médica, eso no puede seguir pasando en la provincia de Buenos Aires".