El ministro de Salud provincial confirmó que "comenzó a enfermarse y a internarse en camas de terapia intensiva gente mucho más joven". Señaló que las restricciones que tenemos "no son suficientes para evitar el colapso" y adelantó que "habrá nuevas medidas". Precisó que hay distritos del interior bonaerense que "ya están al 100%". Y advirtió que "si no bajamos la cantidad de casos, el sistema no aguanta". También disparó contra Larreta: "En la Ciudad no dieron consenso y ahora están saturados".