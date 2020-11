POR CHRISTIAN THOMSEN HALL

- ¿Qué análisis podés hacer de todo lo que vimos en Guernica durante las últimas semanas?

- Me parece interesante remarcar que lo que hemos visto en Guernica no es una novedad. El desarraigo y la migración constante de las zonas rurales a los núcleos urbanos ha sido una constante en los últimos 70 años debido a la falta de políticas y oportunidades por parte del Estado nacional para las zonas productivas. Y está bueno que este tema se haya instalado en la agenda para debatir. Sobre el caso puntual de Guernica, que es lo que conozco porque estuve en contacto con Teresa García (Ministra de Gobierno y Andrés Larroque (Ministro de Desarrollo Comunitario), me consta que hubo un trabajo impresionante y se agotaron todas las instancias para poder darle una salida mejor muchas de las familias que estaban en esa situación triste de tener que ocupar un terreno porque no tienen ni tierra ni vivienda.

Llamentablemente sobre el final primaron otro tipo de intereses políticos y económicos que forzaron a que la instancia de negociación se tornara inviable. Y la justicia finalmente tomó una decisión. Vivimos en un país republicano, muchos se rasgan las vestiduras hablando de instituciones y república pero cuando se toman estas decisiones son los priemros en salir a criticar. Lo más importante es que yo lo veo a Larroque que sigue en contacto diario con esas familias que estuvieron en Guernica, que necesitan el acompañamiento del Estado y que la provincia no los abandonó. Creo que el trabajo del Gobierno de la provincia está haciendo en torno a Guernica es importantísimo, a diferencia de los últimos 4 años donde literamnete no se generó ni un solo lote con servicios. Ni siquiera te hablo de viviendas, te hablo de lote con servicios. Ni uno solo se generó.

- Y sobre lo que ocurrió en Entre Ríos con la familia Etchevehere y la irrupción de Juan Grabois, ¿qué opinás?

- Sobre el caso de Entre Ríos, coincido con el presidente que se trata de una discusión hereditaria privada en la que se involucró un proyecto de una figura conocida como es Juan Grabois. Pero la verdad es que no estoy en condiciones de opinar sobre la situación hereditaria, o de una asociación con acciones societarias en el medio. Evidentemte el camino no era el correcto, en base a cual fue la decisión de la Justicia.

- ¿Creés que las escenas del desalojo y las críticas recibidas van a terminar afectando la imagen del Gobierno?

- No creo que haya un saldo negativo. Lo que si demuestra es que el Frente de Todos, tanto en el gobierno nacional como en el provincial, lejos de los temores y las mentiras, es evidente que el macrismo todavía no hizo autocrítica y cree que con formato de cobertura mediática, presencia en los sets telesvisivos y generando miedo, incertidumbre y mentiras va a lograr mejores resultados electorales que el año pasado, tratando de instalar que nuestro Gobierno no respeta la Justicia, ni las instituciones ni la propiedad privada. Todo eso querdó claramente demostrado que es mentira y como molesta, hay reacciones violentas. Obviamente siempre que se gobierna, siempre se pagan costos porque hay que tomar decisiones. Pero quedó muy claro que este gobierno respeta las instituciones y las decisiones de la Justicia, a pesar de haber agotado todas las instancias para evitar lo que tristemente sucedió.

- ¿Qué es el proyecto de ley de Arraigo que venís impulsando en la legislatura?

- Nosotros hace tiempo venimos pregonando un modelo diferente para una Argentina que nos muestra una hiperconcentración de la población en núcleos urbanos y muchas en tierras en manos de pocos, y muchos de esos pocos provienen además de capitales extranjeros. Cada vez vemos como se consolida más el desarraigo en las zonas productivas del interior. Uno de los ejes centrales para promover el arraigo tiene que ver con el acceso a la tierra y a la vivienda. Para acceder a una vivienda urbana ya existen algunos programas que están en ejecución, como el Procrear por ejemplo, pero lo que no tenemos es un modelo de acceso a la tierra y ala vivienda para producir que sea destinado para cooperativas o pequeños y medianos productores.

- En las últimas décadas en las zonas rurales se ha perdido la tradición de producir alimentos localmente. Tenemos una situación histórica en la Argentina donde los productos llegan a la góndola con un promedio de mil kilómetros cada uno. Y por supuesto ese costo lo asume el consumidor. Esto sumado a que el negocio de miles de familias, tambos y emprendimientos productivos, porcinos y frutihortícolas que dejaron de existir. Es impresindible volver a un nuevo federalismo, promover el arraigo y que las comunidades puedan desarrollarse en su territorio.

- ¿En términos concretos, qué es puntualmente lo que se propone en esta iniciativa?

- Lo que plantea el proyecto de ley es un sistema de créditos hipotecarios para que los pequeños y medianos productores, cooperativas o agriculturas familiares puedan acceder a la tierra y a la construcción de vivienda para poder producir alimentos. Todo esto a partir de la enorme cantidad de tierras fiscales que existen en manos de la Nación, de las provincias y de los municipios. Este proyecto va de la mano con otro que también he persentado que promueve la produccción agroecológica para disminuir la aplciación de los agroquímicos tradicionales que tienen un efecto nocivo para la salud y el medioambiente. Esto ya no pasa por algo ideológico, sino que el mundo está reclamando este tipo de alimentos. Y de esta manera vamos a poder garantizar producción local de alimentos saludables y a precios justos porque se va a evitar ese costo logístico impresionante.

- Para fortalecer las economías regionales hace falta tener buenas conexiones. ¿Se van a mejorar las rutas?

- Nuestro planteo no se reduce solamente a un proyecto de ley. Nosotros planteamos un sentido absoluto de la organziación de la Argentina y de la provincia en este formato. De volver a incentivar el desarrollo de las comunidades en las zonas productivas del interior y todo programa de gobierno tiene que estar orientado a promover ese modelo: Caminos rurales, rutas, autopistas, recuperación ferroviarias, nuevas universidades, conectividad, agua y cloacas. Todo lo necesario para que el que vive en una comunidad del interior pueda tener garantizado las condiciones para el desarrollo.

- Vos que fuiste Intendente 8 años, ¿cómo explicás el fenómeno de los que dejan su pueblo y van a la ciudad?

- Eso se debe a la falta de oporunidad laboral. Y es una cuestión estructural. Hay un estudio que hizo la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca que muestra que en desde 1950 hasta hoy, en todos los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires la población ha ido disminuyendo. O sea que el desarraigo se ha ido consolidando en los últimos 70 años. Cuando vemos las situaciones como las de Guernica o Entre Ríos no son novedades, son una consecuencia de aquello. Resulta fundamental que trabajemos en cambiar la lógica de organización de la Argentina para que las condiciones de vida en cualquier comunidad sean completas e integrales.

- La propuesta que palnteás parece estar muy buena. ¿Pero es posible llevarla adelante?

- Si. Absolutamente es posible. Cuando asumí la intendencia de San Antonio de Areco teníamos un informe de la Universidad Nacional de La Plata que advertía sobre los riesgos del desarraigo que se estaba viviendo en San Antonio de Areco. En 8 años logramos garantizar el acceso a la educación público desde los 45 días de nacidos niños y niñas, incluyendo las localidades rurales, a partir de un programa de jardines maternales municipales. Y también incluyendo la educación universitaria, porque la última universidad nacional que se creó en Argentina es la de San Antonio de Areco. Otro dato: El desarraigo no solamente es del que se va. También está el desarraigo del que se queda pero sin pdoer de acceder a ningún tipo de oportunidades: Se queda sin poder laburar y sin poder estudiar.

- Con esto que marcás, imagino los profesionales que se perdió Areco y las familias que quedaron separadas...

- Totalmente. En la Argentina se ha vivido una fragmentación en el último siglo. Esta es una realidad que está absolutamente probada y que se sigue probando. nosotros en 1980 teníamos 400 mil explotaciones productivas con 30 millones de habitantes. En cambio 30 años después, hoy tenemos menos de la mitad de las explotaciones productivas de aqeulla época y 45 millones de habitantes. Es decir, ha avanzado un modelo de producción primaria, de monocultivo, que es solamente para el consumo animal. Y hemos creado una Argentina donde 6 de cada 10 pibes y pibas tienen problemas de hambre y de pobreza. ¿Como se explciae sto si hay un mito de que producimos alimentos para 400 millones de personas? La verdad es que ese es un falso mito y tenemos el 70% de la población viviendo en el 0,5% de la superficie del país. Y en los 2300 municipios que tiene la Argentina, el 98% tiene menos de 100 mil habitantes. O sea que en el 2% de la superficie de Argentina de los municipios de la Argentina se concentra el grueso de la población. Es una locura.

- ¿Qué sentís cuando ves al propio presidente Alberto Fernández salir a destacar e impulsar tu proyecto?

- Me parece fundamental. Porque cuando la vicepresidenta habla de convocar a un gran acuerdo nacional, nosotros estamos convencidos que el centro de debate para acordar con los sectores en cuestiones que pueden tener distintas miradas y aportes pero que son indiscutibles, es justamente volver a organizarnos de manera federal. Volver a generar este modelo de que las comunidades puedan arraigarse con desarrollo en sus territorios, a partir de una Argentina que produce alimentos y energía, que son los recursos que el mundo más va a demandar en el siglo XXI. Podemos ser un actor destacado a nivel geopolítico y además generar las condiciones para garantizar el desarrollo interno a las familias argentinas.

Nada mejor que el propio presidente de la Nación ponga el tema en agenda y que podamos debatirlo, a pesar de la resistencia que tenemos del macrismo que ni siquiera teniendo mayoría y todas las posibilidades de avanzar en un proyecto de ley, porque tiene mayoría en el Senado, se ausenta de las reuniones de comisión donde tratamos el proyecto a las que si asistieron por ejemplo representantes de la Sociedad Rural y de la Federación Agraria. Evidentemente a la oposición no le interesa avanzar en este tipo de propuestas.