A menos de dos semanas de las elecciones nacionales, Mauricio Macri convocó a "construir una nueva mayoría" y le reclamó al Gobierno "que acepte eventualmente una oposición constructiva" con el objetivo de "realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar".

En medio de los traspiés de la administración de Javier Milei, el expresidente publicó un mensaje en X en el que pidió defender el rumbo aunque marcó algunas diferencias.

"Ahora hay que arrancar y crecer sin parar", es el título de la publicación de Macri. En él, afirma que "después de importante sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre, un número que era impensable hace dos años. Si lo comparamos con la inflación de 211,4% anual que dejó Alberto Fernández, los datos actuales son un gran logro que debemos reconocer".

El tuit de Mauricio Macri

“Pero ahora, alcanzado parcialmente ese primer objetivo tan importante, estamos en otra etapa, igualmente urgente: la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento”, escribió. En ese sentido, el titular del PRO aseguró que "es un requisito básico construir una nueva mayoría, que inevitablemente no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión".

Y agregó: "Tenemos que plantear metas concretas e inmediatas que permitan orientar los acuerdos. Empecemos por lo más importante: la Ley de Presupuesto. Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría. Comprometidos con mantener rigurosamente el equilibrio fiscal, debemos al mismo tiempo alinear las prioridades acordadas entre todos", aseguró.

"El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad", señaló.

Sobre este punto, el expresidente le pidió al Gobierno que "acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar". "Creo en los argentinos. Creo que el futuro está cerca. Solo tenemos que dar con precisión los pocos pasos que nos separan de los objetivos que buscamos", finalizó.