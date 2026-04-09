El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, fue una de las voces más encendidas durante el debate por la reforma de la Ley de Glaciares y apuntó con dureza contra el oficialismo. En medio de la sesión, lanzó una frase que rápidamente generó repercusión: “Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa”.

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El referente de Patria Grande cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la modificación pone en riesgo recursos clave. “Le van a poner cianuro a los pibes y a las pibas”, afirmó, en una de las intervenciones más duras de la madrugada.

Durante su exposición, Grabois también cargó contra los legisladores que acompañaron la iniciativa y calificó la propuesta como “terraplanista y oscurantista”. “Ustedes hipotecan el futuro de la patria”, disparó, al tiempo que cuestionó los fundamentos del oficialismo y sus aliados.

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“Es una ley terraplanista, como algunos los diputados y diputadas de acá, que piensan que la tierra es plana. Y tiene fundamentos científicos que son más truchos que las hipotecas de Adorni y las criptomonedas de Milei”, lanzó el legislador.

En otro tramo, el diputado denunció que la reforma abre la puerta a maniobras irregulares: “Lo que están haciendo es facilitar la corrupción, va a haber un festival Karina, un festival del 3%”, ironizó, en referencia a supuestos beneficios indebidos vinculados a la actividad minera.

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La sesión estuvo marcada por cruces, chicanas y escenas llamativas. Incluso, minutos antes de su discurso, Grabois protagonizó un momento particular al ayudar a la diputada Adriana Serquis a sostener una maqueta sobre ecosistemas glaciares dentro del recinto.

Pese a las críticas de la oposición y de organizaciones ambientalistas, el oficialismo logró avanzar con la iniciativa. La reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 113 en contra y 3 abstenciones, consolidando un nuevo triunfo legislativo para el Gobierno nacional.