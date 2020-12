El Intendente de Vicente López, Jorge Macri, estuvo esta mañana en el noticiero de canal AMérica que conduce Antonio Laje y abordó varias temáticas de actualidad. En ese sentido, se refirió al crimen de un ciudadano armenio en el barrio porteño de Retiro.

"Necesitamos un Régimen Penal Juvenil, como también que los jóvenes no lleguen a eso, pero cuando lamentablemente llegan tiene que haber un Estado Presente, porque sino llegamos a un fracaso, a un Estado que no está", reclamó el referente del Pro bonaerense.

Por otra parte, el alcalde vicentelopense y primo del expresidente Mauricio Macri, volvió apuntar contra las figuras de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En ese contexto, aseguró que "la única agenda política del Gobierno es avanzar contra a Justicia".

"Hay una agenda política que es avanzar sobre la justicia y una agenda sin desarrollo, sin visión, no entienden q el país necesita crecer para distribuir, la pandemia golpeo a todos los países, pero si un país además no es seguro jurídicamente no se invierte y se van", concluyó.