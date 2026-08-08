Jorge Macri
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"No vamos a permitir que ingresen a robar desde el Conurbano": Jorge Macri mostró baja histórica del delito en CABA
De la Provincia a la Ciudad: Mauricio Macri negocia con Silvia Lospennato para que encabece la lista del PRO en CABA
Polémica por el doble rol: un concejal platense se suma al gabinete de Jorge Macri en la Ciudad pero seguirá en su banca
"Es tiempo de policías": Jorge Macri desplazó a Wolff del ministerio de Seguridad y asume el exjefe de la Metropolitana
Jorge Macri anunció asistencia para familiares de policías muertos en Provincia y cruzó a Kicillof por el "descontrol"
Sin acuerdo en CABA, el PRO analiza una alianza con La Libertad Avanza en Provincia para frenar la fuga de dirigentes
Mauricio 2025: aparecieron carteles del PRO en el interior bonaerense que impulsan a Macri en medio de tensiones con LLA
El reclamo de Jorge Macri a Kicillof por el crimen del policía de Ciudad en Provincia: "¿Cuántos más tienen que morir?"
Jorge Macri juró su cargo como jefe de Gobierno porteño: "Hoy comenzamos una nueva etapa en la Ciudad de Buenos Aires"
Tras perder las elecciones: el intendente interino de Lanús, Diego Kravetz, será viceministro de Seguridad porteño
Jorge Macri: "Nos sentimos profundamente orgullosos de este camino recorrido en la creación de la Policía de la Ciudad"
Los intendentes de JxC pidieron una reunión “urgente” con Kicillof: “Nuestros municipios necesitan respuestas"
Chau SUBE: La propuesta de Jorge Macri para la Ciudad que también beneficiaría a los pasajeros bonaerenses
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