Axel Kicillof aseguró que la expresidenta Cristina Kirchner “está presa por causas que yo creo que fueron absolutamente armadas”, y reconoció que no se comunicó directamente con ella luego de la victoria electoral del 7 de septiembre. “No, todavía no, pero lo voy a hacer. La voy a ir a visitar”, anticipó, aunque destacó que “mandó un audio que se lo pedimos para que estuviera presente en el escenario y pudiera hablar ella”.

En cuanto a las peleas internas del peronismo, el mandatario bonaerense se distanció de esos debates. “Yo no estoy en una discusión, en una disputa, en una guerra ni en una interna por una cosa o tal otra o contra alguien”, afirmó. Reconoció que “hay un sector que efectivamente me ve a mí (en la conducción del espacio), hemos lanzado el MDF (Movimiento Derecho al Futuro)", pero aclaró que la prioridad es el próximo desafío electoral: “lo que tenemos ahora de corto plazo es octubre”.

En una entrevista con Clarín, el gobernador reafirmó sus críticas a la política económica del gobierno de Javier Milei. “Tiene un problema de prioridades y por eso esta elección es tan importante, porque puede modificar y nadie le está pidiendo que deje de ser... Tiene que modificar la política porque se lo pidieron en las urnas”, señaló.

“Milei vende una falsa antinomia: no es todo Estado o todo mercado. Eso no existe en ningún lado del mundo”, aseguró. En la misma línea, Kicillof criticó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional acordado durante el mandato de Mauricio Macri. Calificó el préstamo como una “tragedia” y exigió una revisión del acuerdo: el FMI debería “sentarse en una mesa a hablar de esto sobre una deuda que a todas luces es impagable”.

