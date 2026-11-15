El presidente Javier Milei ratificó que buscará la reelección en 2027 durante su discurso en la inauguración de una muestra sobre Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada, como parte de “La Noche de los Museos”.

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El mandatario vinculó su intención de competir por un nuevo mandato con el plan de ampliar los acuerdos comerciales de la Argentina.

Cuando reiteró que el objetivo oficial es que el país llegue a 2031 a comercializar con el 90% del planeta, tras avanzar en convenios con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Singapur y Estados Unidos, remarcó: “Eso es para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección. Sí, estoy yendo por la reelección”.

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El acto se realizó en el marco de la Noche de los Museos, en la primera participación activa del Presidente en esa jornada cultural desde que asumió el cargo.

La exposición, titulada “Belgrano, la revolución de las ideas”, reúne imágenes y documentos inéditos seleccionados por Diego Valenzuela, historiador, senador provincial bonaerense e intendente de Tres de Febrero en uso de licencia. El recorrido aborda la faceta intelectual del creador de la Bandera Nacional, sus ideas previas a la Revolución de Mayo y su posterior incorporación a la carrera militar, incluido su paso por el Ejército del Norte.

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El presidente definió a Belgrano como una figura formada en disciplinas que, según su lectura, anticiparon debates económicos posteriores. Milei sostuvo que el prócer había dedicado años de estudio a la economía política antes de su actuación militar y revolucionaria. “Fue el primer economista moderno del Río de la Plata y uno de los primeros introductores de las ideas liberales en estas tierras”, indicó.