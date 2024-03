El Parlamento recibirá esta jornada de viernes al Presidente Javier Milei en el marco de la apertura de la Asamblea Legislativa. Por orden Casa Rosada, se desarrollará por primera vez a la noche, desde las 20.00, aunque el mandatario hablará una hora más tarde, con una puesta en escena diseñada para la ocasión. Tanto desde las propias filas como desde la oposición hay expectativas por el torno del discurso presidencial, y por la posibilidad de un anuncio en temas económicos, como trascendió en los últimos días.

Una de las legisladoras que se pronunció al respecto fue la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Mónica Litza. En diálogo con LaNoticia1.com, la oriunda de Avellaneda pronosticó un discurso violento del mandatario y recordó que hace días tildó como “nido de ratas” al Congreso nacional en clara referencia a los parlamentarios que lo integran.

“Si me tengo que dejar llevar por cómo ha sido la forma de relacionarse del Presidente con el Congreso de la Nación, las expectativas no son buenas. No hace falta que repita la larga lista de agravios y de malos procedimientos que para nosotros son inconducentes”, señaló la diputada del bloque del Frente Renovador - Unión por la Patria,

“El megaproyecto no cumplió con los requisitos de integración y conformación de comisiones, impidió que se discutiera y debata como correspondía, intentó derogar una enorme cantidad de leyes, por lo tanto ese no fue un buen inicio en las extraordinarias, tampoco con el tratamiento del DNU que se está trabajando con plazos vencidos”,analizó la legisladora peronista sobre la frustrada Ley Ómnibus de Milei que se trató en el Congreso.

Respecto a las expectativas de la presentación de Milei en el Congreso, Litza consideró que “no son buenas”. “Claramente el Presidente quiere seguir montado en la narrativa de enfrentamiento con la política de acusarnos permanentemente, para él las palabras consenso, diálogo y acuerdo son malas palabras, lo ha dicho explícitamente”, manifestó ante nuestros micrófonos.

“Nosotros creemos que la circunstancia del país, por supuesto que es una situación delicada, requiere de otro tipo de comportamiento político, pero veremos finalmente qué decide hacer hoy el Presidente”, cuestionó la abogada y Doctora en Ciencias Políticas, quien también se desempeñó como Senadora de la Provincia de Buenos Aires representando a la Tercera Sección.

Por último, consultada por la reacción de la oposición frente un posible discurso provocativo, Litza adelantó: “Por nuestra parte trataremos de ignorar su violencia verbal, vamos a estar presentes, escuchando y viendo si por lo menos hoy hace lo que corresponde, dar un estado de situación, pero también trazar una hoja de ruta. Y cuáles son las cuestiones que necesita de este Congreso para ponernos a trabajar en esa hoja de ruta si finalmente decide hacerlo, o si decide seguir dándole la espalda al Congreso”.