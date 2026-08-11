La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación convocará a licitación pública nacional e internacional para la construcción, operación y mantenimiento privado de la obra de ampliación del sistema de transporte eléctrico denominada "AMBA I".

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Su ejecución permitirá abastecer la demanda del área en condiciones de confiabilidad y seguridad, aliviar restricciones estructurales y reducir riesgos de interrupciones del suministro.

Según informó el gobierno nacional en un comunicado, el llamado responde a “años de desinversión” donde “las líneas de transporte eléctrico no acompañaron el crecimiento de la demanda residencial, que subió un 20% en los últimos 10 años, mientras que las líneas de transporte de alta tensión lo hicieron apenas un 8%. Esto generó cuellos de botella y un sistema fuertemente saturado”.

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En el Área Metropolitana de Buenos Aires se concentra aproximadamente el 40% de la demanda eléctrica nacional. “Hoy, la saturación de la red en esa zona genera restricciones crecientes a la demanda y eleva el riesgo de colapsos por superación de los límites técnicos del sistema”, se indicó.

Contempla 270 km de nuevas líneas de transmisión en 500 kV, 220 kV y 132 kV, una nueva Estación Transformadora en Plomer (500/220/132 kV), sistemas de compensación reactiva (STATCOM) y obras complementarias de conexión con las distribuidoras del área, con una inversión estimada en USD 800 millones. La obra permitirá ampliar aproximadamente 2.000 MW la capacidad de demanda que el sistema puede abastecer en el AMBA.

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El proceso, además, cuenta con condiciones que fortalecen su financiamiento y previsibilidad: contempla el respaldo de una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualmente en proceso de estructuración, y habilita al adjudicatario a solicitar su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que permite reducir riesgos, atraer inversión privada y asegurar reglas claras de largo plazo.

En cuanto a los plazos, el proceso licitatorio establece el siguiente cronograma: la presentación y apertura del Sobre N° 1 (calificación técnica y financiera) se realizará a los 120 días corridos desde la presente publicación, hacia la primera quincena de diciembre de 2026. Superada esa instancia, se prevé completar el proceso de evaluación, apertura del Sobre N° 2 (oferta económica) y adjudicación hacia comienzos de 2027, con la firma del contrato de concesión en los meses siguientes. El contrato prevé una obra dividida en dos etapas con un plazo de construcción de hasta un plazo máximo de 52 meses.

“Esta convocatoria pone en marcha, a su vez, un nuevo marco regulatorio para la ampliación del sistema de transporte eléctrico mediante concesión de obra, que habilita al sector privado a invertir, construir y operar infraestructura crítica bajo reglas claras y estables, sin comprometer recursos fiscales del Estado”, resaltaron desde el Ejecutivo nacional.

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Además de AMBA I, habrá otras 16 iniciativas estratégicas del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que contempla inversiones por más de USD 6.600 millones y la incorporación de 5.610 km de líneas de 500 kV en todo el país.