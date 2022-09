El diputado Cristian Ritondo expuso en la discusión sobre el acuerdo por el Consenso Fiscal y cuestionó al Frente de Todos. Según el legislador la actual gestión se endeudó má que la pasada de Cambiemos.

“No les alcanza con ser el gobierno que más nos endeudó. No les alcanza con el ajuste, no les alcanza con la emisión y la inflación. Ahora van por la suba de impuestos número 25”, expresó Rintondo.

Finalmente se aprobó el consenso fiscal. La norma supone compromisos en materia tributaria y endeudamiento para que las provincias tengan una estructura fiscal que les permita crecer de forma equilibrada, con inversión productiva y generación de nuevos puestos de trabajo.

No les alcanza con ser el gobierno que más nos endeudó. No les alcanza con el ajuste, no les alcanza con la emisión y la inflación. Ahora van por la suba de impuestos número 25. BASTA. pic.twitter.com/APW3M1MQlg

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 16, 2022