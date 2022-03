El senador bonaerense del Frente de Todos, Walter Torchio, destacó que "el discurso del Gobernador de ayer fue muy claro y no hay forma de rebatir lo que dijo”. Sostuvo que “las inversiones que se hicieron en las escuelas nunca se habían hecho, como también en el sector rural. Hay un fuerte compromiso para reconstruir la Provincia”.

Torchio señaló que “durante el gobierno de María Eugenia Vidal hubo 4 años en que no cumplieron con las expectativas, no invirtieron en salud y educación pública”. Y añadió que "la oposición no logró poner a los establecimientos en condiciones y cortaron un programa como Conectar Igualdad que hubiese sido necesario en la pandemia".

Por último, el senador provincial indicó que "en el interior de la Provincia si hay un gobierno que está haciendo inversiones estructurales es el de Kicillof” y explicó que “con el paso del tiempo hemos perdido puntos de coparticipación y a pesar de ello la gente se sigue sumando a la provincia de Buenos Aires. El nivel de autocrítica de Cambiemos no existe".