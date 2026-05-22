El legislador de Joaquín Ojeda quedó en el centro de la polémica luego de acompañar los cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei sobre el régimen de Zona Fría, una medida que impactará sobre miles de usuarios de Junín y otros 76 municipios bonaerenses. En redes sociales, varios usuarios cuestionaron con dureza su voto y le recriminaron haber respaldado una iniciativa que afectará directamente a vecinos de su propia ciudad.

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Tu misión es crear proyectos de ley para mejorar la vida del pueblo. No decir comprendido,arrastrado y lavarropas te maneja una mujer. — Silvia Latorre (@SilviaLatorre14) May 21, 2026

“Una vez más cumplida mi única misión en esta Cámara: votar todos y cada uno de los proyectos del Presidente para hacer a la Argentina grande nuevamente”, escribió Ojeda en su cuenta de X tras la sesión en Diputados.

La frase encendió todavía más el enojo de muchos usuarios, que rápidamente salieron a responderle.

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“Nunca antes fue tan fácil ser diputado…”, escribió Rodrigo Cumplido. Otro usuario, identificado como Walter, fue todavía más duro: “Es que sin neuronas funcionando, cómo es tu caso, no podés hacer otra cosa. Parásito inútil”.

Es que sin neuronas funcionando, cómo es tu caso, no podes hacer otra cosa. Parásito inútil — Walter (@CaciquePelayo) May 21, 2026

También hubo cuestionamientos apuntados directamente al impacto que tendrá la medida sobre los usuarios. “Fíjense a quiénes viven jodiendo… muchas veces a lo que se denomina ‘la gente’”, publicó Josesito.

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Otra usuaria, Silvia Latorre, cuestionó el rol del legislador y escribió: “Tu misión es crear proyectos de ley para mejorar la vida del pueblo”.

Otro de los mensajes críticos fue el de Lucio Galli, quien acusó al diputado de actuar sin autonomía política: “Sos un perrito faldero… no se puede pedir más si no te da para tener decisión propia”, escribió. En el mismo mensaje también cuestionó el impacto de las políticas oficiales sobre jubilados, trabajadores y escuelas especiales.

Cada uno de uds... No volverá a tener un paseo tranquilo...nos joden la vida. A cada rato...tienen a ADORNI robando...perdonan deuda a edenor y Edesur y nos suben impuestos....la vas a pagar... — EL BROTADO (@teamskirt55748) May 21, 2026

Uno de los mensajes más fuertes fue el de un usuario identificado como “EL BROTADO”, quien lanzó: “Nos joden la vida… la vas a pagar”.

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Aunque también aparecieron mensajes de apoyo al diputado libertario, la mayoría de las respuestas más visibles estuvieron marcadas por críticas, insultos y reproches por haber acompañado una iniciativa que reducirá subsidios al gas en distritos alcanzados por el régimen de Zona Fría, entre ellos Junín.

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Qué cambia con la Zona Fría

La modificación aprobada en Diputados implica que el subsidio dejará de cubrir cargos fijos, distribución y transporte, manteniéndose únicamente sobre el consumo de gas. Según trascendió, la medida afectaría a unos 1,6 millones de usuarios en todo el país.

Entre los municipios bonaerenses alcanzados aparecen Junín, Pergamino, Tandil, Olavarría, Necochea, Mar del Plata y La Plata, entre muchos otros.

El voto de Ojeda se dio en medio de un fuerte discurso suyo en el Congreso, donde defendió la desregulación impulsada por el oficialismo y sostuvo que “la Argentina se congeló” por el exceso de leyes y regulaciones.