Mar del Plata ocupa un lugar central en el armado político de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones municipales. Así lo expresó Sebastián Pareja, presidente del espacio libertario en la provincia de Buenos Aires, quien aseguró que su fuerza no contempla que la ciudad vuelva a ser gobernada por un espacio político diferente a LLA.

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En una entrevista con “Agenda Real”, el programa de streaming de La Capital y Canal 8, Pareja sostuvo: “No nos representamos la posibilidad de que el año que viene la ciudad de Mar del Plata esté gobernada por otro signo político que no sea La Libertad Avanza”.

El dirigente ubicó a Mar del Plata entre las tres ciudades estratégicas de la provincia de Buenos Aires y dejó en claro que el objetivo de su espacio es disputar el gobierno municipal.

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Pareja respaldó a Carrancio

Durante la entrevista, Pareja también fue consultado sobre la posibilidad de que el diputado nacional Alejandro Carrancio sea candidato a intendente.

“Por supuesto”, respondió ante esa posibilidad. Y agregó: “Alejandro ha hecho todo un recorrido y tiene la capacidad para poder hacerlo”.

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De todos modos, aclaró que la definición de las candidaturas dependerá del acuerdo que finalmente alcancen las fuerzas que integren la coalición electoral.

Pareja también planteó una diferencia que, a su criterio, podría favorecer al dirigente libertario: “Todos los candidatos fuertes de las distintas fuerzas políticas ya han tenido su experiencia. Nosotros tenemos un candidato fuerte que no la tuvo, con lo cual hay una ventaja comparativa interesante”.

Las conversaciones con el PRO

La construcción electoral también incluye conversaciones con distintos sectores de la oposición. En ese contexto, durante la entrevista fueron mencionados el intendente Guillermo Montenegro y el dirigente radical Maximiliano Abad.

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Pareja señaló que todavía no mantuvo conversaciones con ninguno de los dos sobre el futuro inmediato de Mar del Plata, aunque consideró que esos encuentros deberán producirse.

“No hemos hablado con ninguno de los dos del futuro inmediato de Mar del Plata. Es una charla que seguramente tendremos que tener”, afirmó.

Seguridad y el escenario local

Otro de los ejes planteados por Pareja durante la entrevista fue la inseguridad. El dirigente sostuvo que existe una preocupación creciente entre los vecinos de la ciudad.

“Hay una ola de inseguridad que creo que el marplatense está manifestando abiertamente”, afirmó.

En paralelo, Pareja ratificó su postura contraria a una nueva reelección de los intendentes y anticipó que la discusión sobre las candidaturas y el armado electoral será uno de los principales temas de los próximos meses.