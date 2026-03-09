El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, visitará este lunes 9 de marzo la ciudad de San Nicolás para encabezar una reunión política con referentes de la Segunda Sección Electoral. El encuentro tendrá como eje avanzar con el plan del espacio libertario para reducir o eliminar tasas municipales en distritos bonaerenses.

La actividad reunirá a 15 coordinadores distritales de la sección, junto a los diputados provinciales Analía Corvino y Pablo Morillo, en el marco del trabajo territorial que el partido del presidente Javier Milei viene desarrollando en municipios donde cuenta con representación en los concejos deliberantes.

Desde el espacio libertario explican que el objetivo es analizar ordenanzas fiscales, impositivas y presupuestos municipales para detectar tasas que, según sostienen, “solo sirven para recaudar sin la debida contraprestación”.

Uno de los dirigentes que participará del encuentro -de acuerdo a lo que informó diario UNO- es el referente de Arrecifes Jonatan Domingo, quien planteó que la iniciativa busca “aliviar el bolsillo de los contribuyentes”.

Sebastian Pareja llega este lunes a San Nicolás.

“El Estado a nivel local no puede seguir castigando a los vecinos cobrándoles cada vez más tasas por falta de ideas de gestión o gastos innecesarios”, afirmó. Y agregó que, si bien en algunos municipios la situación financiera es delicada, la intención es que “el esfuerzo también lo haga la clase política y no siempre los pocos contribuyentes que pagan”.

La jornada tendrá además un cierre con los medios de comunicación. Pareja brindará una rueda de prensa a las 14.30 en el restaurante Hoyo 19 del San Nicolás Golf Club, donde se espera que responda preguntas sobre la actualidad política bonaerense y las iniciativas que impulsa el espacio libertario en los municipios.