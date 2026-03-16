El diputado nacional Sebastián Pareja habló sobre la intención de La Libertad Avanza de reducir o eliminar tasas municipales en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Fue durante una entrevista con Infobae.

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Pareja aseguró que su partido busca continuar la línea de baja tributaria impulsada por Javier Milei a nivel nacional. “En el inicio de sesiones ordinarias de los Concejos Deliberantes presentamos 269 proyectos sobre tasas regresivas, insólitas y que no tienen contraprestación”, dijo, en referencia a los 116 distritos donde LLA tiene representantes legislativos.

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En Arrecifes, la concejal Marilé Vidal presentó tres proyectos de este tipo, que fueron enviados a comisión pese a las críticas del oficialismo municipal y de los bloques Fuerza Patria y Hechos.

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Consultado sobre si esta política podría desfinanciar a los municipios, Pareja puso como ejemplo a Capitán Sarmiento y Tres de Febrero: “Fernanda Astorino en Sarmiento y Diego Valenzuela en Tres de Febrero son ejemplos de que se pueden reducir las tasas y que los municipios puedan seguir funcionando normalmente”, afirmó.

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