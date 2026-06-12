El Gobierno de la provincia de Buenos Aires retomó este viernes el diálogo con los gremios docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense - conformado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA - en la sede del Ministerio de Trabajo.

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Con el objetivo de revisar los salarios, si bien no se presentó una oferta de aumento, las autoridades tomaron nota de los planteos de los representantes sindicales. De presentar una propuesta, impactaría en los bolsillos de los docentes en el mes de agosto.

Cabe mencionar que desde el Ejecutivo garantizó el pago del medio aguinaldo. Además, se presentaron los lineamientos de un plan de refinanciación de deudas, ante casos graves de morosidad que deben enfrentar algunos trabajadores.

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Allí estuvieron presentes autoridades de los Ministerios de Trabajo, Empleo Público y Hacienda, de la Dirección General de Cultura y Educación, del Banco Provincia y del Instituto de Previsión Social.

La agenda de demandas planteada por las organizaciones del FUDB incluyó la “urgente recomposición salarial frente a los niveles inflacionarios, la aplicación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación —es necesario que el Gobierno emplee las herramientas necesarias frente a los casos de violencia y defienda a sus trabajadores—, sobre Régimen Académico, y condiciones para la Inclusión Educativa”.

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Asimismo “se argumentó la preocupación por la reforma previsional acordada por el Gobierno Nacional con el FMI —se debe continuar con la defensa irrestricta del sistema previsional provincial y del IPS—”, indicaron.

Por otro lado, el gobierno provincial informó el aumento de un 30% de los montos y topes de las asignaciones familiares.