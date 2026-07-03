Los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, rechazaron por “insuficiente” la oferta presentada por los funcionarios de la administración de Axel Kicillof de un aumento del 2,5%.

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La nueva convocatoria paritaria llegó apenas días después del paro docente que registró una adhesión cercana al 95% en toda la provincia. La medida de fuerza se convirtió en la segunda del año y volvió a poner en el centro de la discusión la actualización salarial y las condiciones laborales en las escuelas bonaerenses, sobre todo en lo que respecta a actos de violencia contra trabajadores de la educación.

Ahora las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio. “Desde nuestro Frente esperamos una pronta convocatoria a Paritaria a fin de que haya una solución efectiva a dichos requerimientos”, se indicó en un comunicado.

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“El FUDB volvió a poner sobre la mesa de negociación el repudio absoluto antes los hechos de violencias que ingresan a las escuelas y la necesidad de abordar de manera integral esta problemática, reclamando la implementación efectiva del Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación, así como también la incorporación de políticas y medidas por parte del Estado Provincial que hagan frente a dicho flagelo, tanto escuelas de gestión estatal como privada”, se informó.

Y agregó que “se exigió un tratamiento serio de una nueva propuesta salarial que recomponga el poder adquisitivo del sector, junto con la resolución de la sobrecarga laboral y del régimen académico, y políticas de inclusión que garanticen derechos. Se hizo hincapié en la urgencia de hacer efectiva la titularización total de la educación técnica y agraria”.

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Por último, desde el FUDB también plantearon que “no se avance en la reforma previsional impulsada por el Estado Nacional, que afectaría a las y los jubilados del IPS", que “el IOMA garantice las prestaciones de salud para las y los docentes bonaerenses” y ”la convocatoria a la Comisión de Salud para el abordaje del tema de licencias".

Por otro lado, más tarde se desarrolló la reunión pautada con los trabajadores estatales de la Ley 10.430; instancia donde el resultado también resultó ser negativo con el mismo porcentaje de incremento.

Allí acudieron representantes de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional Buenos Aires.

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Respecto a los reclamos de los trabajadores de la Ley 10.430, el secretario gremial de la UPCN BA, Juan Pablo Martín Oyarzábal, había señalado que el gremio reclamaba "un aumento salarial al sueldo básico que contemple el mes de junio", algo que no sucedió.