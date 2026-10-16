El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este viernes una nueva propuesta de aumento salarial destinada a los trabajadores docentes, en el marco de las negociaciones paritarias vigentes.

Ads

La oferta consiste en un incremento del 6% que se aplicará de manera escalonada, dividiéndose en dos tramos iguales del 3% cada uno, calculados sobre la base salarial de septiembre de 2026, similar a lo aceptado por los estatales.

Según lo informado, este esquema busca recomponer los ingresos del sector ante el contexto económico actual, estableciendo además una cláusula de reapertura de la mesa de negociación para el mes de diciembre de 2026.

Ads

La propuesta se encuentra actualmente bajo análisis de los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), SUTEBA FEB, UDOCBA y AMET. Los gremios mantuvieron una videoconferencia con las autoridades provinciales.

La FEB es una de las entidades que ha trasladado los detalles a sus diversas organizaciones de base para que los docentes puedan evaluar el impacto de la medida en sus haberes. Es importante destacar que este incremento salarial, de ser aceptado, tendrá un alcance directo sobre los docentes jubilados, quienes también percibirán el ajuste en sus respectivos ingresos.

Ads

Los valores nominales varían según el cargo y la antigüedad, abarcando desde los puestos de preceptor hasta los cargos de jornada completa, con una estructura que busca mantener la equidad en la escala salarial del sistema educativo provincial.

Fuente: FEB

En cuanto a los valores específicos, para octubre de 2026, un maestro de grado sin antigüedad percibirá un salario de 945.980,29 pesos, mientras que aquel con 10 años de trayectoria alcanzará los 1.049.132,18 pesos. Por su parte, en noviembre, los montos se ajustarán nuevamente, elevando el salario del maestro de grado sin antigüedad a 973.521,59 pesos y a 1.079.689,60 pesos para quienes cuentan con una década de servicio.

Los profesores con 20 módulos también verán reflejado este incremento, alcanzando en noviembre los 1.269.184,95 pesos en el caso de los ingresantes y 1.462.944,18 pesos para aquellos con 10 años de antigüedad.

Ads

Más allá de la cuestión estrictamente salarial, la mesa paritaria permitió avanzar en otros puntos de relevancia para la comunidad educativa. Se destacó la simplificación de los procedimientos administrativos mediante la implementación del boletín digital, una opción que los establecimientos de nivel primario y secundario podrán adoptar para reemplazar el soporte papel. Asimismo, se habilitó el uso de un aplicativo para la toma de asistencia diaria digital en los niveles inicial y primario, buscando modernizar la gestión escolar y reducir la carga burocrática que enfrentan los docentes en su labor cotidiana dentro de las instituciones.

Finalmente, las partes involucradas en la negociación ratificaron su compromiso con la creación de un convenio colectivo de trabajo docente, reconociendo los avances logrados hasta la fecha y prometiendo intensificar las gestiones para resolver los temas pendientes.

En el mismo sentido, se acordó una modificación significativa en el régimen de licencias parentales, incorporando una licencia por vinculación de hasta 30 días para personas adoptantes y adoptadas.