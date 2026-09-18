Tras la presentación formal ante el Gobierno provincial por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) en la que se solicitó la reapertura de la paritaria docente, la presidenta de la Federación de Educadores (FEB), Liliana Olivera, remarcó la necesidad de “una recomposición salarial urgente y real”.

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“La situación salarial de los docentes es agobiante. El deterioro de nuestros ingresos se siente día a día. Ya no se trata solo de correr detrás de la inflación, necesitamos una recomposición salarial urgente y real que nos permita hacer frente al costo de vida actual”, describió.

Cabe mencionar que el último aumento llegó con el cobro de este mes. Gobierno y gremios habían acordado una suba acumulada del 7%, con un 5% para julio y otro 2% para agosto y, sumado a esto, una revisión para septiembre. Pero por ahora no hubo llamado.

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Además de la recomposición salarial “indispensable para este mes”, la FEB hizo énfasis en dos ejes clave presentados ante el Ministerio de Trabajo provincial. Por un lado, “garantizar la plena cobertura de prestaciones de salud a través de IOMA”. Y por otro, “ratificar la defensa irrestricta del régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS)”.

“Necesitamos respuestas inmediatas en los sueldos, pero también certidumbre en nuestra salud y nuestro futuro previsional”, concluyó Olivera.

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