Al reclamo que los estatales y los judiciales vienen haciendo para que el Gobierno de Axel Kicillof reabra las negociaciones salariales en provincia, ahora llegó el de los docentes bonaerenses.

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En una semana donde se conoció que la inflación de agosto fue de 1,7% y a tres meses del último acuerdo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) presentó una nota ante la Provincia para solicitar la convocatoria a paritarias.

Cabe mencionar que el último aumento llegó con el cobro de este mes. Gobierno y gremios habían acordado una suba acumulada del 7%, con un 5% para julio y otro 2% para agosto y, sumado a esto, una revisión para septiembre.

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El pedido de los docentes de los gremios AMET, FEB, SADOP, Suteba y Udocba fue dirigido al ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa. Allí se planteó la necesidad de avanzar con una nueva instancia de diálogo para “sostener el poder adquisitivo de los salarios” de los trabajadores de la educación.

La presentación también reclamó continuar con otros temas como la seguridad de los maestros ante hechos de violencia y la convocatoria de las multisectoriales dentro del acuerdo paritario de resguardo y reparación de la agenda. Entre los puntos incluidos en la nota, solicitaron información sobre el impacto de la baja de la tasa de natalidad en la matrícula escolar y pidieron avanzar con líneas de acción que eviten la pérdida de puestos de trabajo.

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La nota presentada ante el ministerio de Trabajo también incluyó pedidos relacionados con la defensa del régimen previsional del IPS, la garantía de prestaciones de salud por parte del IOMA y la transformación del convenio colectivo de trabajo en un acuerdo paritario.