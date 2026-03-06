Los gremios que integran en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -AMET, FEB, SADOP, Suteba y UDOCBA- aceptaron la propuesta salarial presentada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tras un paro y una extendida negociación.

Ads

En el caso Suteba y FEB, ambos gremios con mayor representación, los plenarios de delegados aceptaron por mayoría el incremento del 7,5% para los meses de marzo y abril, con cláusulas de monitoreo en mayo y reapertura de negociaciones en junio.

Ese porcentaje se pagará en dos tramos: un 5% con los salarios de marzo y un 2,5% en abril. A ese esquema se suma el 1,5% que fue liquidado por decreto en febrero, acumulando un 9%.

Ads

El impacto en los salarios para cargos iniciales se vería reflejado de la siguiente manera:

Maestro de grado marzo: $800.084 – abril: $850.053

MG jornada completa: $1.600.168 - abril: $1.700.106

MG 5ta hora marzo: $1.005.638 – abril: $1.060.424

Profesor 20 módulos marzo: $1.032.198 – abril: $1.113.838

También se estableció la reapertura de la paritaria en junio, instancia en la que se volverá a discutir la actualización de los haberes y una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo la denominación “Compensación FONID/Conectividad” que se incorpora de forma permanente supliendo el recorte que el gobierno nacional realizó en ese ítem.

Ads