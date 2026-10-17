El Gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo acuerdo de aumento salarial para los trabajadores docentes y de la Ley 10.430 del 6% escalonado, 3% en octubre y 3% en noviembre, sobre los salarios de septiembre.

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Tras la aceptación confirmada por los estatales, las organizaciones docentes Amet, Sadop, Suteba y Udocba llevaron a cabo reuniones y plenarios de secretarios generales para analizar la propuesta. En los distintos cuerpos orgánicos y, luego de debates, se aprobó por mayoría la propuesta paritaria provincial, que incluye una oferta salarial y de condiciones de trabajo.

El acuerdo incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en diciembre de 2026. En el caso de los docentes, más allá de la propuesta salarial, se avanzó en puntos importantes en relación a la simplificación de los procedimientos administrativos y avance en la implementación del Boletín Digital, el Régimen Académico de Nivel Secundario y la incorporación de licencias parentales.

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“El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios alcanzan este acuerdo gracias al diálogo, en el marco de una compleja situación económica y financiera para el estado provincial, debido a la caída de la recaudación producto de una menor actividad económica y a la reducción de los recursos provenientes del Gobierno nacional, particularmente las transferencias no automáticas”, se indicaron desde el Ejecutivo.

Asimismo remarcaron desde el Gobierno “reafirma su compromiso con el empleo público provincial, y continuará realizando los mayores esfuerzos para sostener las fuentes de trabajo y garantizar mejores condiciones laborales para las y los trabajadores de la Provincia”.

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El detalle de la propuesta es del 6 % de incremento, a cobrarse en dos tramos, 3 % en octubre y 3 % en noviembre, sobre la base del sueldo de septiembre. Los docentes podrán percibir el aumento el quinto día hábil de noviembre.

Además, como plantea el Acta Paritaria, se recibieron propuestas que inciden en la mejora de las Condiciones Laborales Implementación del Boletín Digital para niveles primario y secundario; Modificación del Régimen Académico de Secundaria para favorecer una mejor organización institucional; Avanzar en la finalización del Convenio Colectivo de Trabajo; y Ampliación de las Licencias Parentales.